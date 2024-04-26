В 2026 году состоится премьера фильма «Чебурашка 2». Предыдущая картина об ушастом зверьке, герое советской анимации, вышел на экраны в начале 2023-го. Всего за девять дней эта кинолента стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. Общие сборы «Чебурашки» составили более семи миллиардов рублей — неудивительно, что создатели картины почти сразу же задумались о продолжении. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и актерском составе сиквела, а также называет дату премьеры «Чебурашки 2».

Главное о фильме

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Производство: Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия 1»

Прокат: кинокомпания «Централ Партнершип»

Когда выйдет: 2026 год

Предыдущий фильм: «Чебурашка» (2023 год)

Основа: повесть Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» и советский мультфильм «Крокодил Гена» (1969 год)

В главных ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина (озвучка) и другие

Когда выйдет

Дата премьеры фильма «Чебурашка 2» появилась в сети в сентябре 2023 года — ее раскрыли в Telegram-канале «России 1».

26 марта 2024-го Вадим Верещагин, гендиректор компании «Централ Партнершип» (именно она отвечает за прокат ленты в России), подтвердил, что премьера второго «Чебурашки» все же запланирована на 2026 год, а не на конец 2025-го, как сообщалось ранее.

Ожидается, что премьера фильма «Чебурашка 2» состоится 1 января 2026 года.

Производство

Первые новости о том, что самый кассовый фильм России получит продолжение, появились в апреле 2023 года. Сергей Гармаш, исполнитель роли Гены, рассказал, что создатели проекта планируют снять сиквел «Чебурашки», однако не стал раскрывать детали сюжета будущей ленты. В этот же день режиссер Дмитрий Дьяченко опроверг слова актера о том, что разработка продолжения уже ведется.

О том, что сиквел «Чебурашки» официально запущен в производство, стало известно в сентябре 2023 года. Тогда же появилась информация, что над продолжением работает та же команда, которая трудилась над созданием первой ленты. Режиссерское кресло вновь занял Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины»), а сценарий написали Виталий Шляппо, Василий Куценко и Вячеслав Зуб.

В феврале 2024 года в сети появилась информация о том, что «Чебурашка» получит не одно, а сразу два продолжения. Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщил, что сиквел фильма увидит свет в начале 2026-го, а триквел появится еще через год.

Изначально создатели картины не подтверждали эту информацию, однако уже в марте Сергей Гармаш рассказал, что «Чебурашка 3» действительно находится в разработке. Исполнитель роли Гены объяснил, что вторая и третья части будут сниматься друг за другом, а сами съемки стартуют летом 2024 года.

В середине апреля 2024 года продюсер Денис Жалинский сообщил, что съемки второго «Чебурашки» стартуют всего через несколько недель.

Съемки «Чебурашки 2» должны начаться 1 мая 2024 года

Жалинский добавил, что съемочный процесс продлится до осени, после чего проект перейдет в длительную стадию постпродакшна — по словам продюсера, для создания графики и спецэффектов потребуется больше года.

Сюжет

Сюжет сиквела будет развиваться спустя год после событий первого фильма.

О чем был первый «Чебурашка»

В центре сюжета «Чебурашки» — угрюмый садовник Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), который живет в небольшом приморском городе и работает в дендрарии. У Гены есть единственный друг Валера (Федор Добронравов), дочь Таня (Полина Максимова) и внук Гриша (Илья Кондратенко). Садовник уже давно не общается с дочерью, которая владеет небольшим шоколадным магазином, однако с трепетом наблюдает за ее успехами.

Однажды в дом Гены случайно попадает очаровательный ушастый зверек Чебурашка. Изначально странное существо не нравится пожилому мужчине, но постепенно он привыкает к новому другу и начинает о нем заботиться.

Чебурашка помогает Гене наладить отношения с семьей и спасти шоколадный бизнес Тани от коварной бизнесвумен Риммы (Елена Яковлева) и ее избалованной внучки Сони (Ева Смирнова).

Чебурашка (ушастого зверька озвучивает Ольга Кузьмина) постепенно привыкает к жизни с Геной (Сергей Гармаш). Герои всегда готовы поддержать друг друга — они живут счастливо, пока невероятное событие не нарушает их привычный уклад.

Как и любой взрослеющий ребенок, Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Привыкший держать все под контролем Гена пытается образумить младшего друга — из-за этого между ними возникают разногласия. Ссоры становятся сильнее, когда Гена узнает, что на месте его дома хотят открыть парк развлечений.

В результате очередного конфликта Чебурашка сбегает из дома вместе с внуком Гены Гришей (Илья Кондратенко) и внучкой Риммы Соней (Ева Смирнова).

Другие детали сюжета «Чебурашки 2» пока держатся в секрете — неизвестно, с чем именно предстоит столкнуться главным героям картины. В декабре 2023 года на презентации проектов кинокомпании «Централ Партнершип» создатели фильма пообещали, что сиквел станет лучше и масштабнее оригинала.

Актеры и роли

В апреле 2024 года продюсер «Чебурашки 2» Денис Жалинский добавил, что в продолжении «Чебурашки» зрители увидят не только уже полюбившихся персонажей из первой части, но и совершенно новых героев.

Какие персонажи могут появиться в «Чебурашке 2»