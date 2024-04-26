В Москве на торжественной церемонии назовут победителей 46-го ММКФ

Лауреатов 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) назовут на торжественной церемонии закрытия мероприятия. Закроет кинофестиваль премьера фильма "Майор Гром: игра", сообщила пресс-служба ММКФ.

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В 2024 году на фестивале показали порядка 240 фильмов из более 50 стран. Также с 19 по 23 апреля в рамках ММКФ состоялся кинофестиваль стран БРИКС с картинами из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Египта, главный приз взял фильм режиссера Абу Бакра Шоки "Жокей пустыни".

Как отметил президент мероприятия режиссер Никита Михалков, ММКФ проходит турбулентность и продолжает привлекать к себе интерес и внимание.

"В программе 2024 года 240 фильмов из 56 стран. В сегодняшней ситуации такое количество картин и такое количество стран само по себе здорово для фестиваля. Московский фестиваль проходит турбулентность после ковида и всех обстоятельств, которые случились в мире. То, что он не теряет интереса к себе и внимания, - это очень хорошо", - сказал Михалков.

ММКФ открылся 19 апреля показом ленты "Открытое небо" мексиканских режиссеров Марианы и Сантьяго Арриага. В 2024 году жюри основного конкурса ММКФ возглавил исландский режиссер, сценарист и продюсер Фридрик Тор Фридрикссон. За неделю члены жюри посмотрели 10 полнометражных фильмов из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Россию в основном конкурсе представила картина Ивана Соснина "Пришелец".

Ранее в интервью ТАСС программный директор ММКФ Иван Кудрявцев сообщил, что программа фестиваля включает более 30 мировых премьер.

"Все они разные как по жанру, так и по посылу. Поэтому будут оправданы ожидания максимального круга зрителей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что география смотра расширилась, при этом около половины представленных фильмов - из стран, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России. По словам Кудрявцева, на кинематографистов из недружественных стран, которые отправили свои работы на ММКФ, оказывается "колоссальное давление".

В конкурсе "Русские премьеры" были представлены фильмы "Евгений Телегин" Виктора Тихомирова, "Лгунья" Виктора Трофимова, "Мужчина и женщина" Владимира Котта, "Надо снимать фильмы о любви" Романа Михайлова, "Невада" Анны Тюриной и Матиаса Мусы, "Семь черных бумаг" Анатолия Колиева и "Хуже всех" Александры Кармаевой.

О призах

Главный приз фестиваля - "Золотой Святой Георгий", он присуждается лучшему фильму конкурсной программы и лауреату, внесшему вклад в мировой кинематограф. Лауреаты в семи номинациях награждаются "Серебряными Святыми Георгиями". Так, на церемонии закрытия назовут обладателей специального приза жюри, награды за лучшую режиссерскую работу и лучших исполнителей мужской и женской ролей. Кроме того, будут отмечены лучшие фильмы конкурсов документального и короткометражного кино, картина из программы "Русские премьеры".

Почетную награду ММКФ имени Константина Станиславского "Верю" уже вручили актеру театра и кино, художественному руководителю Государственного театра наций Евгению Миронову на церемонии открытия. Почетная награда выдающимся мастерам актерского искусства была учреждена на ММКФ в 1999 году.

Фестиваль закроется показом премьеры "Майор Гром: игра" - это продолжение экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе. Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. В широкий прокат фильм выйдет 23 мая.

О фестивале

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС - информационный партнер ММКФ.