Над сиквелом фильма «Человек-невидимка» активно работают

Элизабет Мосс в недавнем интервью рассказала о том, что вторая часть «Человека-невидимки» всё ещё находится в активной работе. Оригинальная лента вышла в 2020 году — с премьеры прошло уже четыре года.

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По словам актрисы, в данный момент команда ближе всего подобралась к полному видению сиквела.

Мы ближе, чем когда-либо, к полному видению продолжения.

Научно-фантастический триллер «Человек-невидимка», основанный на романе Герберта Уэллса, рассказывал историю Сесилии Кэсс, которая была в близких отношениях с богатым учёным Эдрианом Гриффином. В отчаянии она сбегает от него и планирует начать вести спокойную жизнь, но у неё это не выходит. Планам мешает появившийся из ниоткуда невидимый человек.

Лента получила в основном положительные отзывы и собрала неплохую кассу.