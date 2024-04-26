Над сиквелом фильма «Человек-невидимка» активно работают
Элизабет Мосс в недавнем интервью рассказала о том, что вторая часть «Человека-невидимки» всё ещё находится в активной работе. Оригинальная лента вышла в 2020 году — с премьеры прошло уже четыре года.
По словам актрисы, в данный момент команда ближе всего подобралась к полному видению сиквела.
Мы ближе, чем когда-либо, к полному видению продолжения.
Научно-фантастический триллер «Человек-невидимка», основанный на романе Герберта Уэллса, рассказывал историю Сесилии Кэсс, которая была в близких отношениях с богатым учёным Эдрианом Гриффином. В отчаянии она сбегает от него и планирует начать вести спокойную жизнь, но у неё это не выходит. Планам мешает появившийся из ниоткуда невидимый человек.
Лента получила в основном положительные отзывы и собрала неплохую кассу.
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