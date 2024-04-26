Что смотреть в длинные выходные

Фильм и концерт к 95-летию Александры Пахмутовой, на канале "Россия-Культура", 1 мая

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В этом году народная артистка СССР, композитор Александра Николаевна Пахмутова отметит 95-летие. Работая в разных жанрах, она получила всенародную любовь и признание. В общей сложности Пахмутова написала порядка 400 песен и музыку к нескольким десяткам фильмов. Композиции, созданные в творческом союзе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, знакомы каждому. Среди них "До свиданья, Москва", "Звездопад", "Как молоды мы были", "Мелодия", "Нежность", "Команда молодости нашей", "Надежда" и многие другие.

Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В год ее 95-летия запланировано множество мероприятий, которые пройдут по всей стране и, конечно же, в Волгограде.

1 мая в 19:45 телеканал "Россия-Культура" покажет документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой". Картина посвящена жизни и многогранному творчеству Александры Николаевны, ее отношениям с друзьями, коллегами и поклонниками ее таланта. Участвуют композиторы Родион Щедрин и Раймонд Паулс, певица Тамара Синявская, хоккеист Владислав Третьяк, музыкант Александр Ф. Скляр, оперный баритон Василий Ладюк. Кроме того, использованы уникальные исторические съёмки - репетиция Евгения Светланова и концерт Михаила Плетнёва.

Сразу после фильма, в 20:30, состоится трансляция из Волгограда праздничного концерта "В песне - жизнь моя!". В сопровождении оркестра Волгоградской филармонии перед зрителями выступят Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Динара Алиева, Василий Ладюк, хор Ансамбля Александрова и другие артисты.

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