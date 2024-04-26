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Что смотреть в длинные выходные: сериал "Ректор" и фильм к юбилею Пахмутовой

Фильм и концерт к 95-летию Александры Пахмутовой, на канале "Россия-Культура", 1 мая

Что смотреть в длинные выходные
© Российская Газета

В этом году народная артистка СССР, композитор Александра Николаевна Пахмутова отметит 95-летие. Работая в разных жанрах, она получила всенародную любовь и признание. В общей сложности Пахмутова написала порядка 400 песен и музыку к нескольким десяткам фильмов. Композиции, созданные в творческом союзе с мужем, поэтом Николаем Добронравовым, знакомы каждому. Среди них "До свиданья, Москва", "Звездопад", "Как молоды мы были", "Мелодия", "Нежность", "Команда молодости нашей", "Надежда" и многие другие.

Александра Николаевна родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В год ее 95-летия запланировано множество мероприятий, которые пройдут по всей стране и, конечно же, в Волгограде.

1 мая в 19:45 телеканал "Россия-Культура" покажет документальный фильм "Мир Александры Пахмутовой". Картина посвящена жизни и многогранному творчеству Александры Николаевны, ее отношениям с друзьями, коллегами и поклонниками ее таланта. Участвуют композиторы Родион Щедрин и Раймонд Паулс, певица Тамара Синявская, хоккеист Владислав Третьяк, музыкант Александр Ф. Скляр, оперный баритон Василий Ладюк. Кроме того, использованы уникальные исторические съёмки - репетиция Евгения Светланова и концерт Михаила Плетнёва.

Сразу после фильма, в 20:30, состоится трансляция из Волгограда праздничного концерта "В песне - жизнь моя!". В сопровождении оркестра Волгоградской филармонии перед зрителями выступят Ильдар Абдразаков, Лариса Долина, Динара Алиева, Василий Ладюк, хор Ансамбля Александрова и другие артисты.

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Главный герой сериала - Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, - молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и разрабатывающий лекарство от страха. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик - лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование?

В 2022 году сериал был представлен в рамках деловой программы Work in Progress на фестивале "Пилот" в Иваново. А в 2024-м был включен в основной конкурс Третьего фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

Режиссер Роман Фокин ("Восьмидесятые", "Психологини"). Главные роли, помимо Владимира Канухина, Михаила Горевого и Даниила Спиваковского, исполнили Анастасия Шукевич, Виктория Полторак, Никита Санаев и Елена Морозова.

Фильмы и сериалы
Нежность
Психологини
Виктория Полторак
Николай Добронравов
Роман Фокин
Динара Алиева
Тамара Синявская
Даниил Спиваковский
Александра Пахмутова
Родион Щедрин
Евгений Светланов
Лариса Долина
Ильдар Абдразаков
Михаил Плетнев
Раймонд Паулс
Василий Ладюк
Владислав Третьяк
Елена Морозова