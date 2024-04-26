В России откроют квесты по отечественным фильмам

По данным газеты «Известия», до конца года должны запуститься четыре квеста, основанные на российских фильмах. Предположительно, один из них будет посвящён франшизе «Майор Гром».

© Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Курс на отечественные сюжеты поддерживают депутаты Госдумы. Среди предложений — делать игры по «Капитанской дочке», «Мёртвым душам» или фильмам дилогии «Брат», а их организаторов поощрять льготами и субсидиями.

Представитель международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов заявил, что квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечении аудитории. Также планируется открытие ещё трёх игр по отечественным картинам уже этой осенью.

Создатели квестов обращают внимание на российскую классику — произведения Пушкина, Гоголя и Чехова, их рассматривают как потенциальные источники интересных сюжетов для новых проектов.