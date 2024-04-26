Какие предметы из "Бриллиантовой руки" зрители готовы купить сегодня

Фильм не устаревает еще и с визуальной точки зрения. Торшер, будильник с циферблатом, советский шоппер - авоська - эти вещи и сегодня пользуются спросом. Многие предметы быта и интерьера смотрятся современно и стильно. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" решил выяснить у зрителей, какие вещи (исключая одежду) из показанных в фильме они приобрели бы для себя.

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

На первом месте по предпочтениям оказался красно-бежевый торшер на длинной ножке, который был в гостиничном номере роковой красотки Анны Сергеевны (Светлана Светличная). Почти треть опрошенных хотела бы иметь такой дома. В советские времена это был очень модный предмет быта. Такие торшеры производились в ГДР, их делали из латуни и пластика. Сегодня точно такой же торшер, как у героини "Бриллиантовой руки", продается в Самаре и стоит 9500 руб.

На втором месте забавная игрушка - чертик, который выскочил из коробки и напугал управдома Варвару Сергеевну (Нонна Мордюкова). Такая игра действительно существовала. Она называлась Jack-in-the-box - "Джек из коробки" - и была придумана, по одной из легенд, в XVI веке немецким часовщиком для маленького сына местного правителя. Сейчас в продаже он почти не встречается.

Третье место у пленочного фотоаппарата - его готовы приобрести четверть опрошенных. Многие вспомнят эпизод, в котором Семен Семенович Горбунков фотографирует пейзажи Стамбула с надетой на объектив крышкой. Этот фотоаппарат - популярный в СССР "Смена-8" - выпускался с 1963 по 1971 год. Потом его сменила более продвинутая версия "Смена-8М". На популярном сервисе интернет-покупок фотоаппарат как у Горбункова можно найти в Крыму за 1200 руб., а дешевле обойдётся вариант из Томской области: его продают всего за 500 руб.

Наглядно

Полностью рейтинг выглядит так:

Торшер (стоит в номере у Анны Сергеевны) - 31%. Чертенок из коробки (Семен Семенович подарил управдому Варваре Сергеевне) - 27%. Пленочный фотоаппарат (Горбунков фотографирует в Стамбуле) - 25%. Бронзовая скульптура Персея и Пегаса (статуэтка в комиссионном магазине) - 21%. Будильник с циферблатом (жена Горбункова пытается разбудить его) - 16%. Авоська (Горбунков пытается убрать в нее деньги и пистолет) - 15%. Телефон с диском (стоит в квартире Горбунковых) - 13%. Телевизор с "трубкой" (стоит в квартире Горбунковых) - 11%. Раскладушка (висит на стене в коридоре в квартире Горбунковых) - 10%. Кровать с панцирной сеткой (стоит в детской у Горбунковых) - 7%.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нём приняло участие 1138 человек. Стоимость товаров прокомментировала популярная интернет-площадка по продаже товаров.