Стартовали съемки драмеди «За слова отвечаю!» с Оксаной Акиньшиной

Пару дней назад мотивационного драмеди «За слова отвечаю!» режиссера Виталия Дудки («Юра дворник»). Главную роль в картине исполняет Оксана Акиньшина. Также в проекте снимаются Настасья Самбурская, Татьяна Орлова и Дмитрий Чеботарев, а также Виктория Буцких из сериала «Трудные подростки», которая специально для фильма побрилась налысо.

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Главная героиня истории инфоцыганка Света Солнце (Акиньшина) попадает в тюрьму. Для защиты в суде ей необходимы ходатайства тех, кому помогли ее тренинги. Но общая волна хейта не оставляет на это надежд. Единственные, кто теоретически могут выступить в защиту Светы, — ее сокамерницы, однако они не верят ни в какие сакральные техники.

Основная часть съемок пройдет на территории Екатерининского дворца, где за три недели в заброшенном здании с нуля построили колонию.

Премьера фильма состоится в канун 8 марта 2025 года.