Фильм «Тихое место: День первый»: что известно о приквеле пугающей франшизы

Летом 2024 года в мировой прокат выходит фильм «Тихое место: День первый». Это приквел «Тихого места» с Джоном Красински и Эмили Блант — главного хоррора 2018 года. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой части франшизы, ее сюжете и актерском составе.

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Главное о фильме

Оригинальное название: A Quiet Place: Day One

Жанр: ужасы, драма, фантастика

Режиссер: Майкл Сарноски

Производство: Paramount Pictures

Когда выйдет: 2024 год

Покажут ли в России: неизвестно

В главных ролях: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу

Дата выхода

Даты премьеры фильма «Тихое место: День первый» переносили несколько раз. Изначально ожидалось, что лента выйдет в мировой прокат в марте 2023 года, однако позже дату премьеры сместили на осень 2023-го — студия Paramount опасалась, что сложная ситуация с новым вариантом коронавируса негативно повлияет на сборы фильма.

Впоследствии премьеру вновь США.

Мировая премьера фильма «Тихое место: День первый» состоится 28 июня 2024 года

Пока неизвестно, покажут ли фильм Paramount в России — в марте 2022 года студия приостановила свои кинотеатральные релизы на территории страны. Однако есть вероятность, что российские зрители все же увидят этот фильм ужасов на большом экране — «Тихое место: День первый» могут показать в кинотеатрах с помощью «серого проката».

Производство

В ноябре 2020 года студия Paramount сообщила, что пока что безымянный приквел «Тихого места» находится в разработке. Тогда же стало известно, что создатель франшизы и режиссер первых двух частей Джон Красински на проекте выступит в качестве продюсера.

Изначально режиссерское кресло должен был занять Джефф Николс («Укрытие»), однако позже он отказался от работы над «Днем первым» из-за творческих разногласий с руководством студии. Новым режиссером стал Майкл Саронски («Свинья») — вместе с Красински он также создал сценарий для фильма.

Весной 2022 года грядущий спин-офф получил свое официальное название — «Тихое место: День первый».

Съемки приквела Лондоне. Съемочный процесс завершился в апреле — об этом режиссер Майкл Саронски сообщил в своих социальных сетях. «Я не могу до конца выразить, как сильно ценю все невероятные таланты, которые собрались вместе, чтобы сделать этот фильм», — поделился впечатлениями он.

Первый трейлер фильма «Тихое место: День первый» был опубликован 7 февраля 2024 года.

Сюжет

«День первый» будет одновременно спин-оффом и приквелом франшизы «Тихое место». Это значит, что в будущей картине появятся новые герои, а действие начнется за некоторое время до событий первого фильма серии. Детали грядущего проекта пока держаться в секрете.

Фильм «Тихое место: День первый» покажет, что происходило на Земле за год до событий первого «Тихого места» — во время первого контакта землян с жестокими инопланетянами

«День первый» расскажет о том, как на Землю попали пришельцы, известные как «Ангелы Смерти». Эти ужасные паукообразные монстры появились на планете после мощного метеоритного дождя и за несколько лет практически полностью истребили человечество.

«Ангелы Смерти» абсолютно слепы, однако обладают невероятно тонким слухом — с помощью него инопланетяне и находят своих жертв. К тому же монстров практически невозможно победить — кожа пришельцев отлично защищает их от людского оружия и мощных взрывов.

Информация об «Ангелах Смерти» хорошо известна поклонникам первых картин серии — а вот героям фильма «Тихое место: День первый» только предстоит узнать, с каким кошмаром столкнулась Земля

«Узнайте, почему наш мир стал тихим», — сообщает трейлер, опубликованный на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Создатель франшизы Джон Красински рассказал, что приквел вернет зрителей к «моменту, когда все началось».

Актерский состав

В фильме «Тихое место: День первый» зрители познакомятся с новыми персонажами, которые не принимали участия в событиях двух первых картин. Нью-Йорке.

В приквеле не появятся главные герои из «Тихого места» и «Тихого места 2» — семья фермеров Эвелин (Эмили Блант) и Ли Эбботт (Джон Красински), а также их дети Маркус (Ноа Джуп), Бо (Кейд Вудворд) и глухая Риган (Миллисент Симмондс), для которой Ли разрабатывал слуховой аппарат.

Какие актеры сыграют в фильме «Тихое место: День первый»

Лупита Нионго («Черная пантера») — Сэм;

Джозеф Куинн («Очень странные дела») — Эрик;

Джимон Хонсу («Стражи Галактики») — безымянный персонаж из «Тихого места 2». Во второй части франшизы герой Хонсу был лидером группировки выживших. Вместе с небольшой группой людей он жил на острове, куда не могли добраться монстры;

Алекс Вулф («Реинкарнация») — безымянный персонаж.

Также в касте фильма заявлены Денис О’Хэр («Большая маленькая ложь»), Элайджа Унгвари («Домой и в путь»), Дженнифер Вудворд («Цель — Луна») и другие.

Франшиза «Тихое место»

Первая часть франшизы вышла на большие экраны в 2018 году. Ее режиссером стал актер Джон Красински, известный по сериалу «Офис». Он и его жена Эмили Блант исполнили главные роли в первом «Тихом месте». Дебютная часть франшизы рассказывала о том, как семья фермеров по фамилии Эбботт пытается выжить в мире, захваченном опасными монстрами.

Лента Стивен Кинг — признанный профессионал жанра ужасов.

«Тихое место» — это необыкновенная работа. Потрясающая игра, но самое главное — это молчание и то, как оно заставляет глаза камер раскрыться так широко, что хватило бы на несколько фильмов Стивен Кинг писатель

Вторая часть «Тихого места» вышла в мировой прокат в 2021 году — в ней семья Эбботтов продолжила сражаться за свою жизнь. Однако в этот раз фермерам пришлось отправиться во внешний мир, чтобы отыскать более безопасное место и встретиться с другими выжившими.

В разработке находится и третья часть франшизы — именно продолжение, а не приквел. Ожидается, что зрители увидят финал пугающей истории в 2025 году.