Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал о съемках с инвалидностью

На START и телеканале СТС завершился второй сезон сериала «Папины дочки. Новые». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

© Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Во втором сезоне продолжения «Папиных дочек» на экран вернулись любимые зрителями оригинального сериала персонажи — Даша Васнецова (Анастасия Сиваева), Илья Полежайкин (Михаил Казаков) и Иржи (Михаил Башкатов).

По словам Анастасии Сиваевой, новость о перезапуске проекта стала для нее радостной неожиданностью.

«Даша — тот самый друг, с которым можно не видеться много лет, но при встрече ощущение, будто не расставались. Этот персонаж всегда будет мне дорог, как и команда сериала», — призналась она.

Казаков также отмечает ощущение, будто не расставался с командой сериала. Артист, персонаж которого стал майором и иногда видится со своей бывшей возлюбленной Галиной Сергеевной, откровенно рассказал о съемках с инвалидностью.

«Сколько лет не снимался, но услышал волшебные слова режиссера «Мотор, начали!», и понеслось. Я предупредил продюсеров о своих особенностях здоровья, но так вышло, что тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — похвалил он «целебную силу» «Папиных дочек».

По словам создателей сериала, в третьем сезоне самую умную из Васнецовых — Галину Сергеевну — ждут важные перемены в личной жизни. Какие еще события случатся в большой семье Васильевых-Васнецовых и вернется ли к Венику Даша, поклонники проекта узнают в продолжении истории.

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