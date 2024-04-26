Раскрыта дата выхода первой части пятого сезона «Очень странных дел»

Информатор Джефф Снайдер сообщил, что первая часть 5-го сезона «Очень странных дел» выйдет в ноябре. По его словам, сначала Netflix выпустит шесть эпизодов, а остальные серии появятся только под Рождество.

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Ко всему прочему третий и пятый эпизоды поставил Фрэнк Дарабонт (режиссёр «Побега из Шоушенка» и «Зелёной мили»), который не работал на съёмочной площадке уже около 17 лет.

До этого создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку персонажей.

Все четыре сезона «Очень странных дел» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Netflix.