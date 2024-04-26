Сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 400 млн рублей
26 апреля сборы фильма «Сто лет тому вперёд» превысили 400 млн рублей. Для достижения подобного результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 18 апреля. Картина выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.
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«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое на свете: любовь и дружбу.
Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн («Монастырь») и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова.
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