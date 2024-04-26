В Москве прошла премьера первого эпизода сериала «Прометей»
В Москве продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В рамках секции «Первая серия» были продемонстрированы пилотные эпизоды сериалов. Среди них был сериал «Прометей», за производство которого отвечает «Кинопоиск» (принадлежит Яндексу).
Сюжет расскажет об офицере спецслужб Шпашникове (Янковский), который берется за дело об исчезновении самолета в далеком 1998 году. Все пассажиры считались погибшими, пока один из них не дозвонился до своей семьи. За расследование также берется журналистка Анна (Аксенова), а также учитель физики и другие персонажи. Всем вместе им предстоит раскрыть тайну исчезновения борта.
На премьере присутствовали исполнители главных ролей Любовь Аксенова и Филипп Янковский, а также другие участники производственной команды. Перед премьерой Янковский похвалил продюсеров, режиссера и сценариста.
Сериал должен выйти в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.