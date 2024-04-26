В Москве прошла премьера первого эпизода сериала «Прометей»

В Москве продолжается 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В рамках секции «Первая серия» были продемонстрированы пилотные эпизоды сериалов. Среди них был сериал «Прометей», за производство которого отвечает «Кинопоиск» (принадлежит Яндексу).

© Пресс-служба «Кинопоиска» и «Централ Партнершип»

Сюжет расскажет об офицере спецслужб Шпашникове (Янковский), который берется за дело об исчезновении самолета в далеком 1998 году. Все пассажиры считались погибшими, пока один из них не дозвонился до своей семьи. За расследование также берется журналистка Анна (Аксенова), а также учитель физики и другие персонажи. Всем вместе им предстоит раскрыть тайну исчезновения борта.

На премьере присутствовали исполнители главных ролей Любовь Аксенова и Филипп Янковский, а также другие участники производственной команды. Перед премьерой Янковский похвалил продюсеров, режиссера и сценариста.

Сериал должен выйти в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2024 году.