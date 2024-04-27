Фестиваль правильного кино пройдет в регионах России

Музей Победы даст старт III Международному фестивалю правильного кино 30 апреля. Об этом в субботу, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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— Благодаря фестивалю зрители смогут посмотреть лучшие фильмы, созданные на основе традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, помогающие сохранять преемственность поколений. Кинофорум проводится уже третий год и традиционно приурочен к 9 Мая, — рассказали представители музея.

До 10 мая к кинофестивалю присоединятся свыше 450 учреждений культуры и образования из более чем 60 регионов России, а также Мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой» из Белоруссии.

Все желающие смогут посмотреть 15 документальных и художественных отечественных фильмов, среди которых «Блокадный футбол», «Тайная комната», «Повесть о московском ополчении. Писательская рота» и другие киноленты.

Кроме того, 3 мая в Музее Победы состоится премьера спектакля «Жить хочу», посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда. За основу работы взят текст Екатерины Антоновой, которая победила во всероссийском конкурсе народных сценариев.