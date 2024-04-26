Фильм «Нирвана» получил спецприз жюри ММКФ

Картина "Нирвана", которую снял режиссер Асиф Ислам из Бангладеш, получил спецприз жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия смотра.

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На ММКФ состоялась мировая премьера бангладешской картины "Нирвана" режиссера Асифа Ислама. Это черно-белый немой фильм, который напоминает фотокнигу и рассказывает историю внутреннего путешествия троих героев.

Режиссер картины рассказал, что сначала не было какой-то определенной истории, фильм зарождался практически на монтажном столе. Само название фильма, как и решение убрать из него диалоги, также появились в процессе съемки.