Фильм Мигеля Сальгадо «Стыд» получил главный приз 46-го ММКФ

Фильм режиссера Мигеля Сальгадо "Стыд" (Мексика, Катар) получил главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - "Золотого Святого Георгия", передает корреспондент ТАСС.

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"Мы сняли этот фильм об очень серьезной проблеме (о вовлечении молодежи в деятельность преступных групп - прим. ТАСС), с которой мы боролись и продолжаем бороться в Мексике", - сказал режиссер картины.

Награду ему вручил председатель жюри основного конкурса ММКФ, исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Согласно сюжету картины, подростки Педро и Лусио были похищены и, чтобы выжить, должны вступить в смертельную схватку друг с другом. Побеждает Педро. Он получает свободу, но чувствует себя виноватым перед Лусио. В фильме играют Мирьям Браво, Фернандо Куаутле, Хуан Рамон Лопес, Франсиско Мена, Мария Мембреньо.

46-й Московский международный кинофестиваль стартовал 19 апреля. Впервые он состоялся в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС является информационным партнером ММКФ.