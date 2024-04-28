О чем напоминают фильмы из ретроспективной программы ММКФ

Все, что показывали в залах Московского международного кинофестиваля, пока невозможно увидеть в кинотеатрах или на видеохостингах. Прелесть подобных кинофорумов - в эксклюзивности. Но есть исключения. Это программа ретроспектив, картины, о которых, по мнению отборщиков, самое время вспомнить. Эти фильмы находятся в сети за два-три клика, а значит у каждого есть возможность "побывать" на ММКФ, на вставая с дивана. Ведь любой кинофестиваль - не просто место, где крутят киноленты, здесь вращаются смыслы, идеи, эмоции.

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Ретроспективных программ в этом году было несколько, одна из них называлась длинно: "Экранные войны. Эпизод I. Движение. Новая надежда". И период жизни киноискусства, который пытаются охватить представленные здесь ленты, - тоже долгий. От снятого в 1895 года документального немого фильма "Выход рабочих с фабрики Люмьер" до южнокорейского "Привет, Дайон!", что вышел в свет всего шесть лет назад, по меркам истории кино - это вчера.

В этой же ретроспективной подборке - "Про уродов и людей" Алексея Балабанова. Почему выбрали эту ленту, понятно - это "привет" немому кино от мастера. Как и короткометражка Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс", премьера которой, кстати, состоялась на закрытии Московского кинофестиваля в 1961 году.

Но, пожалуй, две ленты в программе выделялись особенно и смотрелись современно, несмотря на то, что сняты в двадцатых годах прошлого века. Это авангардный, по тем временам, фильм "Андалузский пес", созданный режиссером Луисом Бунюэлем и художником Сальвадором Дали на основе их собственных сновидений. Здесь одни сплошные сюрреалистические образы, которые для одних значат очень много, а для других не значат ничего. После подобных лент все так называемые "эксперименты" современной режиссуры кажутся безнадежно устаревшими.

Фильм, которому нынче ровно век, "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков" - эксцентричная комедия Льва Кулешова об американце, который после поглощения газетной пропаганды представляет себе Советский Союз самой страшной на свете страной, где живут люди-дикари. Взгляды на страну меняются, когда Вест приезжает в Москву. Фильм ценен еще и тем, что здесь можно увидеть столицу времен Маяковского и Есенина, военный парад и архитектуру "города вязевого", что осталась только в кино.

Ретроспективная программа ММКФ-2024 "Первые варианты. Из архивов госфильмофонда" позволила зрителям увидеть пять советских картин такими, какими они были до встречи с редакторами и цензурой. Дело в том, что даже если ленту кромсали и меняли до неузнаваемости, ее оригинал, как правило, никогда не уничтожался.

"Кубанские казаки" в первозданном виде были показаны впервые за 70 лет. Шедевр Михаила Швейцера "Тугой узел", запрещенный в 1956-м, выпустили через 32 года в отредактированном и черно-белом варианте. В своем цветном великолепии лента была показана в 2005 году на телеканале "Культура", а на киноэкране - только сейчас. И это опять тот случай, когда время не состарило кинопленку. По сюжету усыновленный председателем колхоза парень, идет вверх по карьерной лестнице - работает, поступает в институт. И все бы хорошо, да вот только не хватает решительности в отношениях с девушкой, и та в итоге выбирает другого. Очень острая тема - спросите любую современную женщину.

Еще один шедевр - "Мир входящему", созданный в 1961-м году Аловым и Наумовым. Опять-таки - премьера на большом экране состоялась только сейчас, на ММКФ.

Картина показывает последние дни Великой Отечественной войны. Младшего лейтенанта Ивлева, только что окончившего училище и мечтающего о подвигах, посылают в тыл сопровождать контуженного русского солдата и беременную немецкую женщину, ребенок которой родится в первый день мира… На этом месте в аннотациях следует многоточие, но сегодня от этих трех точек снова перехватывает дыхание. Зрители на ММКФ смотрели кино в абсолютной тишине. Жаль, что показ был только один.

На ММКФ-2024 также были представлены первые варианты "Охоты на лис" Вадима Абдрашитова и "Держись за облака" Бориса Григорьева и Петера Саса.

Еще одна ретроспектива, о которой нельзя умолчать: "Дариуш Мехрджауи: Поэзия реальной жизни". Здесь было представлено шесть фильмов одного из лучших иранских мастеров, чья жизнь трагически оборвалась год назад.

"Если вы не смотрели фильмы Мехрджуи, то вряд ли вы знаете, каким было иранское кино до эры реализма, вы вряд ли также что-то знаете о социалистических стремлениях иранской интеллигенции, поднявшей антиимпералистическое и антимонархисткое движение в Иране, приведшее к Исламской Революции, не знаете о том, что было с ней и ее взглядами потом", - говорит во вступительной статье к ретроспективе иранист Диана Адырхаева. С ней не поспоришь.

На ММКФ показали одну из первых лент, принесших Мехрджуи мировую славу, - "Корова": экранизация новеллы психиатра и иранского коммуниста Саэди "о маленьком человеке в нездоровым образом организованном социуме". Лента прорвалась в Венецию, где получила приз ФИПРЕССИ.

Также в персональной рестроспективе прошел показ картины "Пари", снятой по мотивам повести Сэлинджера "Френи и Зуи", фильм "Лейла" рассказал о жизни счастливой, но бездетной пары, чью жизнь пытается сломать свекровь, мечтающая о продолжении рода.

Одна из вершин творчества иранского режиссера - картина-притча "Грушевое дерево", в котором переосмысливаются былые стремления и искания автора - тоже была показана в Москве этим апрелем, добавив в столичный воздух весенних красок и ноток душевного пробуждения.

"Это все кино с посылом, кино как синтез почти всех искусств, кино для зрителя любой культуры мира, - продолжает Адырхаева. - Сейчас так не снимают".

Все то же самое можно сказать и про другие фильмы из ретроспективных программ ММКФ. Найдите их в Сети, посмотрите, устройте себе праздник киногурманов.