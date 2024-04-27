Сценарист «Социальной сети» пишет продолжение, в центре которого будет штурм Капитолия

Аарон Соркин, написавший сценарий к фильму Дэвида Финчера «Социальная сеть», работает над потенциальным продолжением. Краеугольным камнем истории будет захват Капитолия в 2021 году.

© Кадр из трейлера фильма "Социальная сеть"

Соркин убежден, что эти события стали возможны именно благодаря Facebook (входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По его мнению, алгоритмы соцсети продвигают материалы, вызывающие разногласия, за счет чего повышается вовлеченность пользователей, что приносит прибыль.

Работа находится на самой ранней стадии. У проекта пока нет студии-партнера. Сам Соркин ранее рассказывал, что надеется в будущем показать темную сторону детища Марка Цукерберга. При этом он выражал готовность развивать эту тему и дальше при условии возвращения Финчера в режиссерское кресло.

Оригинальная «Социальная сеть» вышла в 2010 году и рассказывала о появлении и росте Facebook*. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер, Руни Мара и другие.

Инцидент, о котором говорит Соркин, произошел 6 января 2021 года после того, как Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену и призвал своих сторонников выдвигаться к Капитолию. В итоге толпа прорвалась через охрану и захватила часть здания. Пять человек погибли и еще 50 пострадали. Трампа обвинили в организации восстания и объявили импичмент, который провалился.