Премьера фильма «‎Майор Гром: Игра» закрыла 46-й ММКФ

Премьера фильма "Майор Гром: игра" - продолжения экранизации серии комиксов издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе - закрыла 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) передает корреспондент ТАСС.

© Кадр из трейлера фильма "Майор Гром: Игра"

Режиссером картины стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: трудное детство". Главные роли в продолжении исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и Сергей Горошко. Также в третьей части появились новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.

"Радостно, что сегодня в России мы можем снимать большое развлекательное кино. <...> Наш первый фильм, открытие франшизы случилось уже пять лет назад. От Японии до Уругвая, на Ближнем Востоке и в Африке "Майор Гром" прозвучал. И сегодня, после полутора лет плодотворной работы, после удивительных открытий на съемочной площадке, мы представим вам версию, она все еще находится в процессе, вы увидите какие-то нюансы - не обращайте внимания на них, думайте о том, о чем эта история - там все на месте. Наслаждайтесь, получайте удовольствие", - сказал Трофим перед показом.

Сюжет "Игры" разворачивается спустя год после того, как майор Гром поймал Чумного Доктора. В широкий прокат фильм выйдет 23 мая. После кинотеатрального проката новая часть о майоре Громе выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

О "Майоре Громе"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.

Московский кинофестиваль впервые прошел в 1935 году, в 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. С 1999 года ММКФ проходит каждый год. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков. ТАСС - информационный партнер ММКФ.