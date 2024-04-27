10 российских мультфильмов, которые не отличишь от мировых хитов анимации

Только представьте: в XX веке на всю страну ежегодно создавалось порядка 30 короткометражных мультфильмов, а сейчас их делают если не сотнями, то десятками в месяц. Что изменилось? Все просто: десятилетия назад у нас были только телевизор и кинотеатр, а сейчас экраны окружают нас повсюду, предлагая множество телеканалов и онлайн-платформ. Конкуренция сделала свое дело: хорошей отечественной анимации становится все больше. И такой разной, что иной раз зрители удивляются, узнав, что некоторые мультсериалы сделаны в России. О десяти самых ярких из них — в нашем обзоре.

© Кадр из трейлера сериала "Киберслав"

ЛудлВилль

Забавный и трогательный мультсериал от студии «Союзмультфильм» вышел на экраны в 2023 году. Мультфильм для детей от четырех лет знакомит зрителей с чудиками-лудлами. Милые и немного похожие на миньонов персонажи живут в выдуманном городе ЛудлВилль на высокой горе. В центре событий — главная героиня Энн, у которой есть сверхспособность: с помощью своего волшебного альбомчика превращать нарисованные предметы в настоящие.

Мультсериал наверняка придется по душе поклонникам легендарного «Муми Тролля». Своей необычностью, находчивостью, смелостью, взаимовыручкой, верой в добро и семейные ценности лудлы однозначно похожи на персонажей сказок Туве Янсон. При этом, все события в «ЛудлВилле» перекликаются с сюжетами из реальной современной жизни: горожане ходят в супермаркет, ездят на электросамокатах, устраивают рок-концерты и даже «битву» комиков. Кроме того, авторы уверяют, что просмотр сериала поможет развить смекалку и креативные способности у детей.

Спина к спине

В 2020 году анимационная студия «Мечталёт» подарила юным зрителям новый мультсериал «Спина к спине» о приключениях трех друзей-рюкзачков по имени Моли, Рюк и Ботя. У каждого из них есть свой хозяин — ребёнок, который и не подозревает о том, что происходит в мире сумок. Тем временем рюкзаки в каждой серии попадают в удивительные миры.

Сериал отчасти несет в себе эстетику азиатской анимации, что неудивительно, ведь его авторы живут в Хабаровске, и к созданию первого сезона проекта привлекались корейские аниматоры, впечатлившиеся идеей российских творцов. К слову, вскоре после запуска в России у мультсериала появилась армия поклонников в соседней стране — Китае. Мультик был размещен на десятке китайских стриминговых платформ, в том числе и на местном аналоге Netflix — видеохостинге Tencent.

Супергерои.ру

Супергерои.ру — очень необычный сериал, созданный анимационной студией «Воронеж» с особой кропотливостью и вниманием к визуальной и сюжетной составляющей. По качеству работу можно сравнить с «Охотниками на троллей: Истории Аркадии» Гильермо дель Торо и проектом Netflix «Майя и три воина». Шпионский сюжет в духе «Джемса Бонда» создан специально для подростковой аудитории.

Пятнадцатилетний фанат робототехники Алексей и его сестры — юная блогерша Елена и обожающая животных первоклашка Маргарита — внезапно узнают, что их отец вовсе не инженер, а секретный агент. Вся семья отправляется в очень опасное путешествие на спрятанную в сибирской тайге научную базу, где обнаружена неизвестная энергия невероятной силы. Им предстоит разгадать тайну этой силы и вступить в схватку с могущественной корпорацией.

Джинглики

В основу 3D-сериала «Джинглики» от студии Open Alliance Media легла одноименная популярная книга известного писателя Олега Роя. Когда сериал стал доступен широкой аудитории, то моментально получил лестные сравнения с работами Disney. А всё благодаря безупречной графике, демонстрирующей четкие детали цветущего мира, натуральный солнечный свет и плавные движения персонажей.

Действия сериала разворачиваются в выдуманной стране Хэппиленд, где в волшебном городе Джингл-Сити живут маленькие человечки — джинглики, веселые и звонкие, словно колокольчики. В забавных приключениях, которые происходят в сказочном мире, без труда прочитываются всем привычные, знакомые и комичные жизненные ситуации.

Куми-куми

Мультсериал созданный студией «Toonbox», при участии авторов «Смешариков» — ГК «Рики» рассказывает о приключениях представителей трёх племён, населяющих мир Куми-Куми: Джуги, Юси и Шумадана. У героев очень разные характеры и натянутые отношения между племенами, но тем не менее они дружат. То и дело приятели попадают в разные переделки и даже…в любовные треугольники.

Мультфильм появился на экранах еще в 2012 году и тогда просто «взорвал» аудиторию своими странными сюжетами, неожиданными гэгами, бесшабашными фантазиями и яркой орнаментальной картинкой. Особенно «Куми-куми» понравился детям в возрасте 8-12 лет, для которых позже появилась и компьютерная игра с полюбившимися героями.

Простоквашино

В 2018 году студия «Союзмультфильм» представила продолжение всеми любимого цикла мультфильмов про деревню Простоквашино и ее обитателей. В течении последующих лет наполненный юмором и поучительными историями сериал уверенно шел к вершинам телевизионных рейтингов, постоянно развиваясь. Одним из ключевых преобразований стала актуализация графики в стилистке близкой анимационному хиту «Гравити Фолз».

А еще, как и в «Симпсонах» и других западных мультсериалах, к героям «Простоквашино» то и дело заглядывают звезды шоу-бизнеса, среди которых музыкант Сергей Жуков, шоумен Гарик Харламов и другие. Прославленные звезды появляются на экранах в виде камео-мультяшек и участвуют в забавных сюжетах.

Киберслав

«Киберслав» — готовящийся к премьере в этом году стильный анимационный экшн для подростков. События происходят в Древней Руси, но с маленькой поправкой: здесь есть современные технологии — от кибернетических имплантатов и плазменного оружия до экзоскелетов и гигантских роботов.

Богатырь-полукровка по имени Киберслав пытается распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья — озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса. Здесь зрители увидят и неоновые купола, и цифровые гусли, и лапти из карбона — настоящий древнеславянский киберпанк или аниме на русский лад.

Невский

«Невский» — один из немногих российских мультфильмов, способный подарить зрителю ностальгическое удовольствие, которое мы когда-то получали от просмотров «Черепашек-ниндзя» или «Приключений Джеки Чана». По сюжету проекта агентства Global Influencers древний супергерой и его команда защищают Петербург от завоевателя миров.

Микс русских-народных сказок с реалиями современного мира – идея, может, не такая свежая, но вот использование мощного экшна, динамики и постмодерна в повествуемой истории — присуще только комиксному формату. А мультсериал «Невский» как раз и создан по мотивам комиксов с одноименным названием.

Загадки шамана

Комедийный сериал об отважном «самурае» снежной пустыни Туке. Он живет на Крайнем Севере и каждый день ведет непримиримую борьбу то со стихией, то со своим окружением: наглыми пингвинами, надвигающимся потеплением, голодом и претензиями жены. Справиться со всем, не меняя выражения лица и не теряя самообладания, парню помогают бубен и верный олень, а в патовых ситуациях — сидящий на горе гипношаман.

Несмотря на возрастную категорию мультика 6+, взрослое поколение от него просто без ума, чем объясняются огромные цифры по количеству просмотров на YouTube зрителями по всему миру. Респект выражается за крутую флэш-анимацию и ироничную пародию на среднестатистического семьянина.

Нигдегород и его окрестности

Сериал с маркировкой «16+», одновременно напоминающий и «Гравити Фолз», и «Время приключений», и «Рика и Морти». Ироничные шутки, нетривиальные персонажи и поп-культурные отсылки — идеальное комбо для молодежной аудитории, на которую и рассчитан мульт.

В центре сюжета четверо друзей: Новичок только прибыл в город с мамой, Лунатик — неадекватный парень, который постоянно болтает всякую ерунду, Диди — сирота, разговаривающая со своей игрушкой — с розовым дерзким медведем и Заика — ботан, чьи родители предпочитают оставлять его на самообеспечении, пока сами путешествуют по работе. Вся эта компания постоянно попадает в какие-то приключения, так как город по необъяснимым причинам стал магнитом для всего паранормального.