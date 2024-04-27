Пять новых российских мелодрам покажет платформа «Смотрим» на майские праздники

Премьера новых мелодраматических сериалов состоится в преддверии майских праздников, 28 апреля 2024 года, на медиаплатформе «Смотрим». Зрителей ждет сразу пять многосерийных фильмов, в дальнейшем планируется их премьера и на телеканале «Россия».

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«Мелодия для двоих» - это история Виктории Сафоновой (Анна Тараторкина) - хозяйки бюро переводов, которая уверена, что все в жизни должно идти по плану и подчиняться графикам. Она замужем за предпринимателем Константином (Алексей Фатеев). Они женаты уже десять лет, но детей у них нет. Оба супруга много работают и практически не отдыхают, поэтому врач рекомендует им отпуск. Сафоновы заказывают путевку в Турцию. Но у секретарши Константина Марины, дочери богатого судовладельца, свои планы на босса. Она подстраивает все так, что Вика отправляется в Турцию одна, а у нее самой появляется возможность соблазнить Константина. По прибытии в отель выясняется, что номер Вики по ошибке продали также и другому гостю – музыканту-саксофонисту Максиму Разбегину (Дмитрий Миллер).

Сериал «Галка» расскажет о медсестре Галине (Ксения Гусева), которая считает себя счастливым человеком: работает в больнице, мечтает поступить в медицинский вуз и собирается замуж за своего парня Сергея (Иван Клещевников). Но однажды она узнает невероятную тайну своего рождения, и это переворачивает всю ее жизнь. Оказывается, ее мать, продавщица Тамара (Зоя Буряк), и отец-алкоголик Витя (Виктор Супрун) ей неродные. Много лет назад, чтобы скрыть свою измену мужу, Тамара пошла на отчаянный шаг: поменяла детей в роддоме – свою темноволосую дочку на светловолосую Галку. Не в силах простить мать, Галка бросается на поиски своей настоящей семьи. Теперь она обязана узнать, что у нее отняли, и как же на самом деле должна была сложиться ее судьба…

Главная героиня многосерийной мелодрамы «Не разбей мое сердце» студентка Алёна Павлова (Анна Мельникова) мечтает иметь детей, любимое дело и верного любящего мужа. Но когда-то девушке сделали необычное предсказание: как только Алёна полюбит кого-то, к ее избраннику тотчас же придет слава и богатство, но он сразу же ее бросит. А рядом с Алёной останется лишь тот, кому нужна она сама, а не ее дар. Алёна не верила в предсказание, пока оно не начало сбываться и приносить несчастья…

Сериал «Острое блюдо» познакомит зрителей с Ириной Рублёвой (Екатерина Данилова), которая собирается отпраздновать свой день рождения в турецком отеле, куда ее семью пригласили друзья – супруги Люда (Анна Бачалова) и Борис (Егор Баринов). Но праздник оказывается испорчен: Ирина узнает, что ее муж Вадим (Юрий Батурин) не сможет приехать из-за важных дел... На курорте Ирина знакомится с романтичным турком Керемом (Оузхан Чеми), который влюбляется в нее и обещает ждать всю жизнь. Для героини это шанс вырваться из невыносимого брака, где свекровь тиранит ее, а муж – бьет. Но решится ли она на такой отчаянный шаг?

Наконец телефильм «Взрослые дочери» расскажет историю Галины Фёдоровны Борзовой (Ирина Розанова) – заслуженного учителя России. Однажды она узнает, что в ее семье серьезные проблемы. Ее взрослые дочери Ольга (Анастасия Веденская), Мария (Мария Антонова) и Ирина (Полина Гальченко) почти не общаются между собой. Галина Фёдоровна решает воссоединить семью. Но для этого ей предстоит помочь дочкам решить не только их личные, но и профессиональные проблемы. И даже вступить в опасную криминальную игру, приняв участие в спасении бизнеса зятя от главаря банды мошенников.