Марианна Киреева представила на ММКФ "странную драму" о Фридрихе Эрмлере

На 46-м ММКФ состоялась премьера фильма Марианны Киреевой "Улыбнись!". Это докудрама - биография выдающегося отечественного режиссера Фридриха Эрмлера (1898-1967). Но работа во всех смыслах игровая: с ироничной интонацией рассказана серьезная история. Фильм был показан в программе "Арт-кор" и планируется к выходу в онлайн-кинотеатре START. И сообщим читателям "РГ" первым, что именно эта картина откроет новый фестиваль документального кино "ОЗА" - мы писали о том, что он будет проходить с 23 по 26 мая.

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Корреспондент "РГ" побеседовал с режиссером Марианной Киреевой о взаимосвязях режиссуры и киноведения, о проекте мечты и о том, что спасает в сложные времена.

После показа Марианна Петровна соглашается поговорить, и каждый ее ответ - всерьез, но и с доброй иронией, с улыбкой. Совсем как ее фильм, который не подпадает под прямые жанровые определения. На сайте фестиваля его назвали "докудрамой", но сама режиссер склоняется к определению "странная драма".

На днях стало известно, что в Третьяковской галерее приостанавливается программа авторских кинопоказов. А ведь именно там прошлым летом показали фильм Наума Клеймана о творческом пути Сергея Эйзенштейна - "Дом Мастера". Тем удивительнее возможность дистрибуции "Улыбнись!" на START, ведь зачастую непросто продвигать фильмы, которые не подходят под жанровые клише. Расскажите, какие были сложности в процессе съемок и продвижения фильма?

Марианна Киреева: У нас была прекрасная продюсерская группа: опытный генеральный продюсер Сергей Брагин, креативный продюсер Ситора Алиева, в буквальном смысле сотворившая этот фильм. Моей же задачей было - сделать все для того, чтобы кино получилось достойным их продвижения. О сложностях съемок? Очень спать все время хотелось. (Смеется) Трудно, когда у тебя восемь дней подряд съемочные смены по 12 часов, а тебе уже не двадцать лет. Ну ничего, справились.

Для реального и экранного режиссера Эрмлера "Бетховен" - это проект, к которому он все время стремится, и который не получается. А у вас самой есть такой "Бетховен", или получилось реализовать все, о чем мечталось?

Марианна Киреева: Именно к этому фильму я шла очень давно; мечтала об этом сюжете. И до последнего не верила, что "Улыбнись!" материализуется. Это обстоятельство на данный момент перевешивает все то, что я хотела бы сделать, но что не осуществилось. Я безмерно рада тому, что это случилось.

Евгений Марголит в качестве закадрового голоса - это было придумано изначально, или идея пришла в процессе работы?

Марианна Киреева: Фактически изначально. Дело в том, что Евгений Яковлевич, помимо всего прочего, приходится мне супругом. Мы сосуществуем достаточно много лет, и я хорошо представляю его возможности в качестве чтеца и актера. Знала, как он может отработать, но тут, как говорится - он превзошел сам себя.

В вашем фильме "Дом Мастера" рассказчиком выступал Наум Клейман. Была ли у вас идея некой преемственности выдающихся киноведов?

Марианна Киреева: Это получилось естественным путем. У Наума Ихильевича роскошный тембр голоса, у Евгения Яковлевича такой же… И, главное, очень важно, когда человек понимает тот текст, который начитывает. Мне случалось работать с профессиональными актерами с поставленным голосом, и такого рода текст давался им непросто. Непрофессионал, понимающий предмет разговора, отработает лучше. Тем более, что их обоих и непрофессионалами-то в этой области назвать нельзя: оба много работали на озвучке.

Для вас режиссерская и киноведческая деятельность, вероятно, неотъемлемы и дополняют друг друга?

Марианна Киреева: Все время говорю своим студентам-режиссерам: нужно смотреть много хорошего классического кино. Зачем? Не можешь придумать сам - компенсируй это знанием того, что придумали до тебя. Вовремя чего-то "спереть" - очень удобно (смеется). Многое я компенсирую киноведческими знаниями. Особенно, когда у тебя, как здесь, ограничен бюджет - и нужно знать профессию, чтобы выкручиваться. Вот, например, сцена, в которой Эрмлер вываливается из дырки в крыше. Это же можно снять, как говорится, "в реале". Но у нас, как видите, все абсолютно игровое. Или вот озвучивание на два голоса, которое позволило дополнительно что-то выявить. Неплохо ведь получилась такая вот "игровая" озвучка?

Диалектичная, спорящая сама с собой...

Марианна Киреева: ...я бы сказала, хулиганская. А подсказана она мультфильмом про пионера Петю Иванова, где тот вваливается в киноэкран и начинает переругиваться с диктором (имеется в виду мультфильм "Петя и Красная шапочка" - прим. "РГ").

Ваш фильм не охватывает всю жизнь Эрмлера и не претендует на это, а берет конкретный промежуток и останавливается на самом турбулентном отрезке. Не может не возникнуть ассоциации с сегодняшним, непростым для всех, временем. Вы задумывались о том, что ваше "Улыбнись!" звучит как утешительный посыл?

Марианна Киреева: Этот посыл звучит во все времена. В совершенно замечательной породе фильмов, книг, музыки. С единым алгоритмом, по которому выстроены и "Новые времена" (фильм Чаплина, история создания которого играет важную роль в картине "Улыбнись!" - прим. "РГ") - и, скажем, "Большой вальс" Дювивье, "Восемь с половиной" Феллини, "Катька - Бумажный Ранет" самого Эрмлера. Много чего! У авторов, которые знают про финальное Чудо, получаются, быть может, самые главные произведения искусства. Почему? Потому что они своему зрителю, читателю, слушателю возвращают надежду. В "Новых временах" ведь действительно изначально был задуман абсолютно "чернушный" финал. И это не моя фантазия, и не восставшего против такого финала Эрмлера; это описано у того же Дэвида Робинсона (английский кинокритик, биограф Ч.С. Чаплина - прим. "РГ"). И смотрите, во что этот финал, в итоге, претворяется. И сколько людей улыбнулись вместе с Чаплином. Это про то, что мы все равно пойдем дальше, что бы ни происходило. Про длящуюся жизнь. Словом, "Еще не умер ты, еще ты не один…". Кстати, Евгений Марголит - он ведь у нас еще и научный консультант - например, убежден, что это знаменитое стихотворение Мандельштама рождено именно что финалом чаплинских "Новых времен".

"Ода к радости" Бетховена звучит в фильме и в его контексте дает надежду. А что помогает вам сохранять надежду?