Опубликован тизер сериала о секс-скандале с Кевином Спейси

Опубликован тизер сериала "Спейси без маски". Документальное шоу (18+) рассказывает о скандале вокруг дважды "оскаровского" лауреата Кевина Спейси (этим летом ему исполнится 65 лет).

© globallookpress

Блестящая карьера актера ушла в пике после сонма обвинений в изнасилованиях и домогательствах - в том числе несовершеннолетних.

При этом стоит подчеркивать, что ни один из десятков предполагаемых эпизодов поруганий вероятных жертв активности лауреата так и не получил подтверждений.

Премьера - 6 мая. Сетования предположительных потерпевших - приложатся.

В настоящее время в планах у артиста триллер "Контракт", где Кевин сыграет Дьявола (в компании у него - номинант "Оскара" Эрик Робертс). Плюс на полке у Netflix тихо лежит уже отснятый "Гор", драма, где Спейси сыграл писателя Гора Видала.