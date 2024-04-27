10 лучших фильмов про героев Древней Греции

Эта подборка понравится тем, кто интересуется мифологией и просто любит сказки и фэнтези.

© Кадр из трейлера фильма "Геракл"

Старый Голливуд обожал экранизировать мифы и легенды Древней Греции. Но в современном киноискусстве подобные фильмы вышли на новый и более качественный уровень. Всемогущие боги, страшные монстры, коварные злодеи и, конечно, супергерои, готовые бросить вызов всему перечисленному.

«Геракл», США, Венгрия, 2014 год

Жанр: приключенческий боевик

Режиссёр: Бретт Рэтнер

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Аксель Хенни, Иэн Макшейн

Возрастные ограничения: 12+

Дуэйн Джонсон, можно сказать, сам себя создавал для роли Геракла, и был лишь вопрос времени, когда его пригласят. Несмотря на то что Дуэйн находился в отличной физической форме, он всё равно решил довести тело до совершенства. Больше полугода он тренировался по усиленной системе. А вот бороду отращивать актёр категорически отказался. В итоге гримёрам пришлось изготовить бороду из шерсти яка.

Зато создатели сэкономили на дублёре — все сложные трюки Дуэйн выполнял сам. По сюжету — Геракл вовсе не мифический супергерой, а обычный человек, правда, с невероятной силой, отвагой и выносливостью. А все воспетые подвиги о нём чуть приукрашены и приправлены мистикой его соратниками. О Геракле слагают легенды, его обожает народ. Но есть у героя и враги. Один из них — царь Эврисфей, который готов пойти на любые меры, чтобы очернить Геракла.

Когда Геракл возвращается с очередного поля боя, его встречает любимая семья — красавица-жена Мегара (её сыграла Ирина Шейк) и дети. Но семейная идиллия длится недолго. Проснувшись утром, герой обнаруживает своих близких убитыми. Убеждённый в том, что это его рук дело, Геракл пытается найти утешение в кровавых битвах.

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Луи Летерье

Главные актёры: Сэм Уортингтон, Мадс Миккельсен, Джемма Артертон

Возрастные ограничения: 12+

Сэм Уортингтон, сыгравший роль Персея, мог и не получить главную роль. Если бы основательно не подкачался к предыдущему в своей карьере хиту «Аватар». Мускулатура очень пригодилась на кастинге на роль древнегреческого героя.

Персей, сын Зевса, воспитан простой семьёй, о своём происхождении он и не ведает. А в это время на Олимпе плетутся интриги — бог подземного царства Аид делает всё, чтобы начать войну между богами и людьми. И у него это получается (тут Зевс в исполнении Лиама Нисона выдает фразу, ставшую одним из популярных мемов — «Выпускайте Кракена!»). А Персей в компании соратников жаждет отомстить за убитых Аидом приёмных родителей и попутно остановить монстра, готового подняться из глубин и разрушить Афины.

Кстати, одну из запоминающихся ролей — Медузы Горгоны — исполнила ещё одна российская супермодель Наталья Водянова. После успеха первой части в 2012 году вышло продолжение «Гнев Титанов». На этот раз вдовец Персей один воспитывает сына и снова вступает в схватку с бунтующими богами и отцом всех богов — Кроносом.

«Минотавр», Великобритания, Люксембург, Германия, Франция, Испания, Италия, 2006 год

Жанр: фэнтези, ужасы

Режиссёр: Джонатан Инглиш

Главные актёры: Том Харди, Мишель Ван Дер Уотер, Тони Тодд

Возрастные ограничения: 18+

Сразу отметим, что фильм стоит посмотреть исключительно из-за 28-летнего Тома Харди, который только начинал карьеру в Голливуде. И, возможно, «Минотавр» не самая удачная веха в фильмографии актёра, но всё же благодаря этому мифологическому ужастику о Харди узнали и заговорили.

В основе картины известная древнегреческая легенда о критском чудовище Минотавре и лабиринте, в который отправляли несчастных юношей и девушек. Каждые девять лет 14 молодых людей приносились в жертву кровожадному монстру. И Тесей (в фильме он Тео) — единственный, кто смог дать отпор Минотавру.

Правда, в картине герой не попадает в жертвенный список, а проникает в лабиринт тайком, чтобы спасти свою возлюбленную. И это не Ариадна. Этого персонажа в фильме, увы, вообще нет. А ведь именно царская дочь согласно легенде помогла Тесею выбраться из лабиринта.

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Крис Коламбус

Главные актёры: Логан Лерман, Брэндон Т. Джексон, Александра Даддарио

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят по сюжету целой серии книг Рика Риордана о приключениях полукровки Перси и его таких же полубожественных друзей. Перси — сын Посейдона, но растёт он в обычной семье в не лучших условиях. Однажды на него нападает фурия, и внезапно мальчик открывает в себе невероятные способности. Перси узнаёт о своём происхождении и знакомится с дочкой Афины Аннабет, сыном Гермеса Лукой и сатиром Гроувером. Вместе они должны найти похищенные молнии самого Зевса.

Первая часть отбила затраченный 100-миллионный бюджет, и, несмотря на недовольство писателя Риордана (он был возмущён, что его сценарий сильно переработали) в 2013 году вышла вторая — «Перси Джексон и Море чудовищ». Но сиквел, к сожалению, в прокате провалился, и создатели отказались от третьей экранизации «Перси Джексон и проклятие титана». Однако в прошлом году «Дисней» запустил сериал «Перси Джексон и Олимпийцы», который уже продлили на второй сезон.

Жанр: приключенческий боевик

Режиссёр: Ренни Харлин

Главные актёры: Келлан Латс, Скотт Эдкинс, Лиам Макинтайр

Возрастные ограничения: 12+

И снова ничего не подозревающий о своём божественном отце Геракл ведёт скромную жизнь. Его мать — царица Алкмена — родила Геракла от Зевса. По преданию именно он должен свергнуть тирана-царя Амфитриона. При дворце Геракл занимает незавидное положение, он изгой. Но прекрасно сложён, неглуп и отважен.

Геракл влюбляется в принцессу Крита Гебу. Его чувства взаимны, но девушка обещана в жёны сводному брату Геракла — подлому и трусливому Ификлу. Чтобы убрать конкурента, царь отправляет героя на войну. Здесь Геракл попадает в плен, потом — на гладиаторскую арену. Но всё это время он пытается найти дорогу домой, чтобы вернуться к возлюбленной и отомстить за своё изгнание.

К сожалению, фильм провалился в прокате. Продюсеры рискнули выпустить картину практически одновременно с другим «Гераклом». Но тягаться ли Келлану Латсу с Дуэйном Джонсоном?!

«Одиссей», Великобритания, Италия, Германия, Турция, США, 1997 год

Жанр: приключения

Режиссёр: Андрей Кончаловский

Главные актёры: Арманд Ассанте, Грета Скакки, Изабелла Росселлини

Возрастные ограничения: 12+

Режиссёр Андрей Кончаловский экранизировал сразу две поэмы Гомера — «Илиаду» и «Одиссею». На протяжении двух серий Одиссей пытается вернуться домой к любимой жене Пенелопе. Сначала на 10 лет их разлучила Троянская война, в которой благодаря смекалке и хитрости Одиссея его армия победила.

В торжествующей эйфории воин бросил насмешливый клич богам — мол, победил он без их всесильной помощи. Разгневанный неблагодарностью бог морей Посейдон навлекает на корабль Одиссея такую мощную бурю, что он сбивается с пути. Ещё на целых 10 лет продлятся скитания и испытания Одиссея. А верная ему Пенелопа продолжает ждать своего мужа.

Проект Кончаловского получил премию за «Лучшую режиссуру мини-сериала», также оценили и спецэффекты (и, кстати, для конца 90-х смотрятся они вполне неплохо и зрелищно).

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Тарсем Сингх

Главные актёры: Генри Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто

Возрастные ограничения: 18+

Ещё одна интерпретация легенды о Тесее (его играет Генри Кавилл), но очень вольная. Тесей живёт жизнью простого смертного, пока не оказывается вовлечённым в войну богов и титанов. Царь Гиперион (Микки Рурк) заполучает Эпирский Лук и освобождает из Тартара титанов. Гиперион жаждет, чтобы они истребили весь божественный род, который винит в гибели своей семьи. Но разменной монетой в этой кровопролитной битве становится человечество. И миру нужен герой.

Генри Кавилл – большой фанат спорта, да и, наверное, выбора у него другого и нет. Ведь все его роли сплошь супергеройские, требующие отличной формы. Супермен, ведьмак Геральт, а теперь и древнегреческий воин. Но всё же для пущей убедительности Генри усилил тренировки, добавил больше железа и кроссфита. Чтобы придать коже актёра бронзовый оттенок, гримёры поливали его тело литрами автозагара.

«Ясон и аргонавты», Великобритания, США, 1963 год

Жанр: фэнтези

Режиссёр: Дон Чэффи

Главные актёры: Тодд Армстронг, Нэнси Ковак, Гари Рэймонд

Возрастные ограничения: 0+

Царь Аристо погибает от рук своего родного брата Пелия. Теперь он восседает на троне. Но царствованию Пелия согласно пророчеству оракула грозит скорый конец, а сам царь падёт от руки избранного. Таковым оказывается племянник Пелия — Ясон.

Коварный царь не может убить Ясона, боясь навлечь на себя гнев народа, уставшего от тирании нового правителя. Тогда он отправляет юношу на поиски загадочного Золотого руна, надеясь, что Ясон не выживет в опасном путешествии. Но у героя есть могущественная помощница — богиня Гера.

Жанр: приключенческий боевик

Режиссёр: Зак Снайдер

Главные актёры: Джерард Батлер, Майкл Фассбендер, Винсент Риган

Возрастные ограничения: 18+

Зрелищный боевик — экранизация комикса Фрэнка Миллера и Линн Варли, который, в свою очередь, основан на реальном историческом факте — Фермопильском сражении. В период греко-персидской войны 480–479 гг. до н. э. в ущелье Фермопилы собрались около восьми тысяч греков, готовых отразить атаку восходящей по численности армии персов. Историки утверждают, что персидские войска насчитывали до 250 тысяч человек. В ходе битвы греки потеряли большую часть армии, в живых осталось порядка 300 воинов во главе со спартанским царём Леонидом.

Фильм такого масштаба сняли удивительно быстро — всего за 60 дней. Больше времени ушло на подготовку декораций, изготовление щитов и оружия, пошив костюмов. Остальное же было снято при помощи компьютерных спецэффектов (по этой причине нарисованные идеальные рельефные прессы актёров подвергли шуткам). Даже животные были созданы благодаря аниматронике. Но именно такая техника и стала особенной фишкой фильма — всё выглядело в стиле комикса, будто грубо нарисовано, но в то же время реалистично.

Картина оказалась успешной в прокате, но не обошлось без ложки дёгтя. Фильм вызвал ярое возмущение иранцев, которые очень обиделись на то, как изобразили персов — особенно царя Ксеркса. «300 спартанцев» запретили к показу в Иране.

В 2014 году вышел сиквел «300 спартанцев: Расцвет империи», в основе которого вымышленная история греческого полководца Фемистокла, руководившего флотом в войне против персов. Вторая часть получилась более кровавой и откровенной (кстати, Ева Грин, сыгравшая роль воительницы Артемисии, отказалась от дублёрш).

«Удивительные странствия Геракла», США, 1995-1999 годы

Жанр: приключенческий сериал

Режиссёр: Брюс Кэмпбелл, Чарли Хэскелл, Чарльз Сиберт

Главные актёры: Кевин Сорбо, Майкл Херст, Кевин Смит

Возрастные ограничения: 12+

Наравне с «Зеной — королевой воинов» этот сериал способен выбить ностальгическую слезу. Геракл и его верный друг и спутник Иолай путешествуют по миру, истребляют монстров, спасают красавиц, бьются с богами. Сериал растянулся аж на шесть сезонов. А предшествовали ему пять пилотных полнометражных телефильмов о Геракле.

Убедившись, что история понравилась зрителю, продюсеры замахнулись на долгоиграющий проект. Кстати, в первом фильме «Геракл и амазонки» Кевин Сорбо сыграл вместе с Люси Лоулесс. Оба актёра так понравились телепродюсерам, что и для Люси запустили сольный проект про «Зену».

Для Кевина Сорбо образ Геракла стал визитной карточкой и настоящим успехом. Но съёмки оказались для актёра и сложным испытанием. Ближе к финальным сезонам Кевин стал стремительно худеть, у него начались проблемы с памятью. После обследования оказалось, что Сорбо перенёс три инсульта!

Актёру предстояли годы терапии, чтобы восстановиться, но потерянное время уже было не вернуть. Слава ушла, а его место заняли другие герои. Однако на съёмочной площадке «Геракла» Сорбо обрёл свою любовь. Актриса Сандра Дженкинс играла погибшую жену Геракла, и если в кадре она светилась недолго, то в жизни Кевина осталась навсегда. Пара сыграла свадьбу в 1998 году, у них родились трое детей.