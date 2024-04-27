Трейлер: постапокалиптический ромком с Максимовой и Чеботаревым выходит онлайн
3 мая в онлайн-кинотеатре Okko выйдет фильм "Адам и Ева" - романтическая комедия о последних людях на Земле. По этому случаю сервис публикует трейлер проекта.
В центре сюжета - Марина и Виктор, единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете.
"После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос - экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу", - сообщает синопсис.
В ролях: Полина Максимова, Дмитрий Чеботарёв, Николай Добрынин, Валентина Мазунина.
Режиссер - Илья Фарфель.