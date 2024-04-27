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Трейлер: постапокалиптический ромком с Максимовой и Чеботаревым выходит онлайн

3 мая в онлайн-кинотеатре Okko выйдет фильм "Адам и Ева" - романтическая комедия о последних людях на Земле. По этому случаю сервис публикует трейлер проекта.

Постапокалиптический ромком с Максимовой и Чеботаревым выходит онлайн
© Кадр из трейлера фильма "Адам и Ева"

В центре сюжета - Марина и Виктор, единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете.

"После того, как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос - экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу", - сообщает синопсис.

В ролях: Полина Максимова, Дмитрий Чеботарёв, Николай Добрынин, Валентина Мазунина.

Режиссер - Илья Фарфель.

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Дмитрий Чеботарев
Николай Добрынин
Полина Максимова