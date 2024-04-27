«Кинопоиск» пообещал показать в мае «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» анонсировал показ нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».

© Кадр из трейлера фильма "Министерство неджентльменских дел"

«В мае на "Кинопоиске"», - гласит надпись на афише фильма на всплывающем баннере, появившемся утром 27 апреля при заходе на сайт сервиса.

Министерство культуры РФ ранее отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для фильма «Министерство неджентльменских дел», который должен был выйти в прокат 25 апреля. Вместе с тем, в «Кинопоиске» говорили НСН, что не ставят крест на картине и хотят, чтобы фильм Ричи увидело «максимальное число российских зрителей».

В Минкультуры объяснили отказ тем, что одновременно с фильмом Ричи на экраны выходит российский фильм похожей тематики «Блиндаж». Продюсерский центр «Яндекса», «Плюс Студия» является и дистрибьютором, и сопродюсером двух последних фильмов Гая Ричи — «Переводчик» и «Министерство неджентльменских дел», отмечает «Радиоточка НСН».