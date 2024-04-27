В Кисловодске начались съемки фэнтези-фильма

Ставропольский Кисловодск вновь стал площадкой для киносъемок. На этот раз в нем снимают музыкальный фильм для всей семьи «Армариус. Тайна Красной планеты».

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«Анимационная студия „Данимак“ приступила к созданию художественной ленты в жанре фэнтези под названием „Армариус. Тайна Красной планеты“. Этот фильм станет первым независимым проектом, полностью реализованным на территории Северного Кавказа. Режиссером картины выступает Виктор Козленко. Съемки кинокартины на КМВ продлятся около месяца», — сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

Он уточнил, что съемки проходят на горе Кольцо, с которой открывается великолепный вид на город.

«Широкая локация позволит с комфортом разместиться съемочной группе и создать насыщенные и атмосферные кадры. Сейчас наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент, и это далеко не последние съемки, которые будут проходить в нашем красивом и гостеприимном городе. С нетерпением ждем появления фильма с атмосферными кадрами нашего города», — добавил глава Кисловодска.

Одной из самых известных лент, снимавшихся за последнее время в Кисловодске, стал фильм «Чебурашка». После этого туристы стали часто интересоваться «улицей Чебурашкинской» — так в народе прозвали улицу Карла Маркса, где снимали самую яркую сцену, с тысячами катящихся апельсинов. В итоге в городе-курорте разработали специальный туристический маршрут по местам съемок семейного фильма, а также установили серию скульптур, изображающих главного героя — Чебурашку.