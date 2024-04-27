Вышел трейлер перевыпуска первого эпизода «Звездных войн»

В Сети появилась сытный трейлер-фичуретка к ре-релизу Эпизода I звездной саги, ленты Лукаса "Звездные войны: Скрытая угроза" (Star Wars: Episode I - The Phantom Menace).

© Кадр из трейлера фильма "Звездные войны: Скрытая угроза"

Фильм, получивший три "технические" номинации на премию "Оскар", вышел в мае 1999-го - четверть века назад.

Повторный прокат замечательной (хотя с такой оценкой согласны далеко не все, мягко говоря) киноленты стартует 3 мая.

Кассовые сборы картины не дотянули до миллиарда 75 млн долларов, Бог даст - теперь дотянут-таки.

Помимо прочего, фильм ознаменован появлением гунгана Джа-Джа Бинкса, на создание образа которого Лукаса вдохновил Гуфи. Комик-гунган вызвал настолько поразительно дружную ненависть в рядах поклонников SW, что в результате создатели приняли решение резко сократить присутствие Бинкса в остальных проектах.