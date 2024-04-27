Топ-15 лучших триллеров всех времен

Триллеры с неожиданными поворотами сюжета всегда пользуются особой любовью у зрителей, что регулярно доказывают неизменно высокие рейтинги. И не важно, когда они сняты, - к таким фильмам можно возвращаться многократно и всякий раз замечать что-то новое. Зрители заинтересованы не просто в том, чтобы их держали в напряжении, но и в исходе, который невозможно предугадать.

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К счастью, триллеры без неожиданных поворотов встречаются редко, и все же найти по-настоящему впечатляющий сюжет - это дорогого стоит. Предлагаем вашему вниманию подборку по-настоящему непредсказуемых триллеров с эффектными твистами.

Лекарство от здоровья (A Cure for welness)

Психологический триллер, хоррор, 2016 г.

Режиссер - Гор Вербински

В ролях: Дэйн ДеХаан, Миа Гот, Джейсон Айзекс

Фильм Гора Вербински выгодно выделяет выразительный саундтрек, буквально пропитывающий мистическую атмосферу триллера.

В этом необычном психологическом триллере Вербински, известный среди прочего отличной американской адаптацией "Звонка", рассказывает историю молодого сотрудника финансовой компании (ДеХаан), который отправляется в швейцарский санаторий, чтобы забрать оттуда своего якобы спятившего начальника (Айзекс), и вскоре понимает, что попал в предельно странное и опасное место.

Работая над сценарием картины, Вербински и его соавтор Джастин Хейс ("Дорога перемен") вдохновлялись романом Томаса Манна "Волшебная гора", а также фильмами Дэвида Кроненберга, Кена Рассела, Дэвида Линча и Дарио Ардженто, частые реверансы которым зритель будет наблюдать вплоть до неожиданной развязки, допускающей различные трактовки.

мама! (mother!)

Триллер, драма, психологический хоррор, фантасмагория, притча, 2017 г.

Режиссер - Даррен Аронофски

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Кристен Уиг

Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем сыграли супружескую пару, чья жизнь идет под откос, когда в доме появляются незваные гости.

Страдающий от творческого кризиса поэт (Бардем) и его жена (Лоуренс) живут в уединенном доме, "ожившем" из руин благодаря некому загадочному кристаллу. Постепенно в их жилище появляются гости, вносящие тотальный хаос и разрушение.

Философскую притчу Даррена Аронофски ("Реквием по мечте", "Ной") можно считать наиболее смелым экспериментом мастера.

Многие критики сошлись во мнении, что в этой картине увлеченность режиссера религиозной тематикой достигла критической точки - по сути это совершенно безумная интерпретация ветхого завета, наложенная на сюрреалистическую семейную драму.

Невероятное смешение жанров вкупе с максимально нестандартным сюжетом и незабываемой игрой Лоуренс, Бардема и всего актерского ансамбля, принесли картине заслуженный успех.

Обитель теней/Тайна Марроубоун (El secreto de Marrowbone)

Триллер, детектив, хоррор, драма, 2017 г.

Режиссер - Серхио Х. Санчес

В ролях: Джордж Маккэй, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон, Миа Гот

Своим фильмом Серхио Х. Санчес дает понять, что реальность может быть гораздо страшнее, чем самая причудливая выдумка.

Дебютная работа Серхио Х. Санчеса ("Приют", "Невозможное") представляет собой историю братьев и сестер Марроубоун, которые переезжают из Англии в родовое поместье своей матери в штате Мэн (США) и сталкиваются с угрозой, исходящей из заколоченного чердака.

Несмотря на довольно простой синопсис, фильм довольно быстро "разгоняется" и дарит зрителям несколько эффектных поворотов. Несомненным достоинством этого непредсказуемого триллера стала целая россыпь молодых талантливых актеров, смотреть на игру которых - одно удовольствие.

Кловерфилд, 10 (10 Cloverfield lane)

Триллер, фантастика, драма, 2016 г.

Режиссер - Дэн Трахтенберг

В ролях: Мэри Элизабет Уинстед, Джон Гудман, Джон Галлахер

“Кловерфилд, 10” - вдумчивый и атмосферный камерный триллер, действие которого разворачивается на одной локации. Фото:

Девушка Мишель (Уинстед) попадает в автокатастрофу. В себя она приходит в запертом подземном бункере, где знакомится с его обитателями - пожилым Говардом (Гудман), одержимым идеей безопасности, и Эмметом (Галлахер) - молодым человеком, помогающим ему в строительстве и обустройстве убежища. Они пытаются убедить девушку в том, что случилась глобальная катастрофа и находиться наверху невозможно, но Мишель терзают сомнения - она считает, что Говарду доверять нельзя.

Дебютный фильм Дэна Трахтенберга, прославившегося короткометражкой "Портал: Некуда бежать" - "кровный" родственник еще более нашумевшего "Монстро" (в оригинале - "Кловерфилд", 2008), держит зрителей в напряжении вплоть до неожиданной развязки. Особенно впечатляет персонаж Джона Гудмана, для которого эта картина стала прекрасной возможностью продемонстрировать разные грани своего мастерства.

Идентификация (Identity)

Триллер, неонуар, детектив, 2003 г.

Режиссер - Джеймс Мэнголд

В ролях: Джон Кьюсак, Рэй Лиотта, Аманда Пит, Альфред Молина, Клеа Дюваль

Поначалу сюжет напоминает "Десять негритят", но лишь на первый взгляд.

Пытаясь укрыться от сильнейшего ливня, несколько человек (бывший полицейский, лже-полицейский, опасный заключенный и другие) вынуждены провести ночь в старом мотеле, но спасительное укрытие довольно скоро превращается в смертельную ловушку. Количество жертв растет и очень скоро становится понятно, что вместе их собрала не судьба, а чья-то изощренная воля.

Очередная вариация на тему "Десяти негритят" Агаты Кристи с неожиданными сценарными решениями, ярким визуальным рядом и прекрасными актерскими работами, по праву считается одним из лучших детективных триллеров начала 2000-х. Впоследствии Мэнголд снял ряд успешных картин ("Переступить черту", "Логан", "Поезд на Юму") и даже сменил Стивена Спилберга в качестве режиссера пятой части похождений Индианы Джонса.

Не говори никому (Ne le dis a personne)

Триллер, детектив, драма, 2006 г.

Режиссер - Гийом Кане

В ролях: Франсуа Клюзе, Натали Бай, Андре Дюссолье, Жан Рошфор, Кристин Скотт Томас

В основу адреналинового триллера-головоломки Гийома Кане легла одноименная книга Харлана Кобена. Фото: kinopoisk.ru

Врач-педиатр Александр (Клюзе) переживает потерю супруги, которая восемь лет назад стала жертвой маньяка. Внезапно он получает по электронной почте видеозапись с очень похожей на нее женщиной и посланием: "Не говори никому". В это же время у полиции появляются новые сведения относительно убийства женщины, и Александр становится подозреваемым. Теперь ему предстоит выяснить, что же на самом деле произошло той страшной ночью.

Непредсказуемый детективный триллер талантливого актера Гийома Кане (это его вторая режиссерская работа) получил высокие оценки критиков, отметивших прекрасный актерский состав и интересный сюжет. Картина получила четыре премии "Сезар".

Первобытный страх (Primal fear)

Триллер, детектив, драма, 1996 г.

Режиссер - Грегори Хоблит

В ролях: Эдвард Нортон, Ричард Гир, Лора Линни, Фрэнсис Макдорманд

Герой Ричарда Гира уверен, что его клиент невиновен, и должен доказать это судье и присяжным.

Опытный адвокат Мартин Вейл (Гир), получивший известность благодаря многочисленным скандальным делам, становится защитником молодого парня Аарона Стэмплера (Нортон), обвиняемого в убийстве священнослужителя и страдающего раздвоением личности. Процесс обещает быть непростым также и потому, что в качестве прокурора выступает бывшая любовница Вейла (Линни). В ходе расследования открываются невероятные обстоятельства дела.

Остросюжетный судебный триллер, номинированный на "Оскар", "Золотой глобус" и несколько других престижных премий, стал дебютом Нортона, который был среди 2100 актеров, пробовавшихся на эту роль. А работа Гира была признана одной из лучших в его карьере.

Другие (The Others)

Триллер, драма, мистика, хоррор, 2001 г.

Режиссер - Алехандро Аменабар

В ролях: Николь Кидман, Джеймс Бентли, Алакина Манн, Фионнула Флэнаган

В фильме "Другие" зрители погрузятся в мрачную атмосферу, наполненную тайной и ужасом.

Нормандские острова, 1945 г. Одинокая мать по имени Грейс (Кидман) растит сына и дочь (Бентли, Манн) в старом особняке и ждет возвращения мужа с фронта. В доме действуют строгие правила поведения - дети не могут находиться при дневном свете из-за того, что страдают необычной болезнью. Шум и игра на рояле под запретом, ни одна дверь не может быть открыта, пока не заперта предыдущая. Однажды обнаруживается, что вся прислуга ушла, а окрестности особняка опутал плотный туман. Вскоре к дому приходят няня, немая служанка и садовник, которые сообщают Грейс, что когда-то работали здесь. Дочь рассказывает, что видит в доме мальчика по имени Виктор и других людей, но ей никто не верит. Вскоре мать и сама замечает, что в доме происходит что-то предельно странное.

Изысканный стиль, выдающаяся игра Кидман, атмосферная музыка, написанная самим Аменабаром ("Открой глаза"), и эффектная, непредсказуемая развязка, принесли картине большой успех у зрителей. Фильм получил восемь премий "Гойя" и три премии "Сатурн".

Бойцовский клуб (Fight club)

Триллер, 1999 г.

Режиссер - Дэвид Финчер

В ролях: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер, Мит Лоаф, Джаред Лето

"Бойцовский клуб" - это ода человеческой свободе и выходу за рамки навязывания принципов обществом.

Рассказчик (Нортон), типичный представитель яппи, работая в офисе автокорпорации, много времени проводит в командировках к местам совершения ДТП, а в свободное время обставляет свою квартиру мебелью из популярного магазина. Ему кажется, что еще немного, и желать от жизни будет нечего. В самолете он знакомится с человеком по имени Тайлер Дерден (Питт) - харизматичным торговцем мылом с извращенной философией - он уверен, что саморазрушение - единственное, ради чего стоит жить. Дерден вносит радикальные изменения в жизнь своего нового друга, приглашая его в глубоко засекреченный бойцовский клуб.

Яркий и многослойный триллер, снятый по культовой книге Чака Паланика, числится в двадцатке лучших фильмов по версии IMDb и входит во многие другие подобные рейтинги. В 2008 году Тайлер Дерден был выбран журналом Empire величайшим киноперсонажем всех времен, а еще несколько лет спустя многочисленные поклонники получили долгожданное продолжение истории - на этот раз в формате графического романа.

Остров проклятых (Shutter island)

Психологический триллер, детектив, драма, 2010 г.

Режиссер - Мартин Скорсезе

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Эмили Мортимер, Элиас Котеас, Мишель Уильямс, Джеки Эрл Хейли, Макс фон Сюдов

Чтобы разгадать фильм Скорсезе, нужно всматриваться в мельчайшие детали, вслушиваться в интонации героев, следить за их мимикой и жестами.

США, середина 1950-х гг. маршал Эдвард Дэниелс (Ди Каприо) и его напарник Чак Оул (Руффало) отправляются на остров Шаттер в лечебницу для психически больных преступников, чтобы расследовать загадочное исчезновение детоубийцы из закрытой палаты. Дэниелс мучается головными болями, его тяготят сны и воспоминания о погибшей в пожаре жене (Уильямс) и лагере смерти Дахау, в освобождении которого в 1945 году он принимал участие. Детектив подозревает, что на острове проводят бесчеловечные эксперименты, и что виновный в том самом пожаре содержится в закрытом корпусе больницы.

Мрачный нуарный триллер с закрученным сюжетом и непредсказуемой развязкой стал довольно необычным проектом для Скорцезе ("Таксист", Отступники") и, вероятно, одной из самых мрачных его работ. Вдохновившись творчеством Альфреда Хичкока и Вэла Льютона, а также фотографиями 1950-х годов, с каждой минутой он поднимает градус напряжения, обрушивая на зрителей новые сюжетные повороты. Кстати, Деннис Лихэйн - автор романа, по которому снят фильм - сыграл в нем небольшую роль одного из пациентов лечебницы.

Помни/Мементо (Memento)

Триллер, детектив, драма, 2000 г.

Режиссер - Кристофер Нолан

В ролях: Гай Пирс, Кэрри-Энн Мосс, Джо Пантолиано, Томас Леннон

Гай Пирс играет человека, страдающего амнезией, который пытается выследить убийцу его жены.

Следователь страховой компании Леонард (Пирс) посвящает свою жизнь поискам убитой жены, однако вследствие полученной травмы не может удержать в памяти ничего дольше пяти минут. Для постоянного напоминания о людях, местах и событиях он вынужден оставлять самому себе послания (от записок и полароидных снимков до татуировок). Помогать герою в расследовании берутся странный тип по имени Тедди (Пантолиано) и официантка Натали (Мосс), но он не может доверять никому.

Уникальность картины заключается в построении сцен, идущих в обратном хронологическом порядке для наилучшей передачи мироощущения человека, страдающего антероградной амнезией.

Сценарий к этому лихо закрученному психологическому триллеру, снятому Ноланом ("Темный рыцарь", "Оппенгеймер") по собственному сценарию на основе рассказа брата Джонатана ("Мир Дикого Запада", "Фоллаут"), стабильно входит в число лучших фильмов по версии IMDb и всевозможные рейтинги лучших фильмов с непредсказуемой развязкой. Лента была удостоена номинаций на "Оскар", "Золотой глобус" и несколько других престижных премий.

Исчезнувшая (Gone girl)

Триллер, детектив, 2014 г.

Режиссер - Дэвид Финчер

В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Ким Диккенс, Патрик Фюгит, Эмили Ратаковски

В "Исчезнувшей" Финчер в гипертрофированной форме показывает, на что могут пойти люди ради сохранения брака.

Преподаватель литературы Ник (Аффлек) и его жена Эми (Пайк) готовятся отметить пятую годовщину свадьбы, но молодая женщина внезапно пропадает при загадочных обстоятельствах. Инцидент получает широкую огласку в прессе, потому что еще в детстве она прославилась благодаря серии книг "Супер-Эми", которые писали ее родители. Когда вскрываются неприятные подробности семейного быта, все подозрения падают на мужа, тщетно пытающегося найти хоть какие-то улики, доказывающие его невиновность.

Этот непредсказуемый триллер стал настоящим подарком для Аффлека и Пайк, которые исполнили одни из лучших своих ролей. Критики также отмечали, что это максимально точная экранизация одноименного романа Гиллиан Флинн.

Пленницы (Prisoners)

Триллер, детектив драма, 2013 г.

Режиссер - Дени Вильнев

В ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Пол Дано, Мелисса Лео, Дэвид Дастмалчян, Мария Белло

В "Пленницах" Вильнев создал гнетущую атмосферу и закрученный сюжет, подкидывая зрителю все новые повороты.

В маленьком городке в Пенсильвании (США) пропадают две шестилетние девочки. Детектив Локи (Джилленхол) арестовывает молодого человека, подозреваемого в похищении (Дано), но вынужден отпустить его из-за нехватки улик, и отец одной из пострадавших (Джекман) берет дело в свои руки.

В этом непредсказуемом триллере, снятом Дени Вильневым ("Дюна", "Прибытие") по сценарию Аарона Гузиковского ("Воспитанные волками"), идеально сочетаются изящная режиссура, мрачный визуальный ряд, блестящая актерская игра и великолепно закрученный сюжет, что было единогласно отмечено критиками по всему миру.

Малхолланд Драйв (Mulholland Drive)

Психологический триллер, неонуар, детектив, драма, сюрреализм, 2001 г.

Режиссер - Дэвид Линч

В ролях: Наоми Уоттс, Лаура Хэрринг, Джастин Теру, Анджело Бадаламенти, Роберт Форстер, Патрик Фишлер

"Малхолланд Драйв" - фильм, в котором перемешаны фантазия и осколки реальности.

Темноволосую девушку (Хэрринг) пытаются убить, но она чудом остается в живых благодаря автомобильной аварии. В состоянии глубокого шока она отправляется в Лос-Анджелес и тайно проникает в пустую квартиру, где знакомится с начинающей актрисой Бетти (Уоттс). Вдвоем они пытаются разобраться в загадочном прошлом потерявшей память девушки, пока все не переворачивается с ног на голову.

Довольно близкий по духу "Твин Пикс" (изначально он задумывался как сериал), "Малхолланд Драйв" был признан не только одним из самых загадочных и необычных триллеров XXI века, но и одним из лучших фильмов о природе голливудского кино. Это одна из тех картин, которые нужно смотреть много раз, пристально вглядываясь в кадры, подмечая каждую деталь и постепенно распутывая головоломку сюжета. Для выхода ленты на DVD Линч даже составил список из 10 подсказок, позволяющий правильно интерпретировать происходящие в ней события. В 2016 году организация BBC Culture провозгласила "Малхолланд Драйв" величайшим фильмом XXI века.

Семь (Se7en)

Триллер, детектив, неонуар, драма, 1995 г.

Режиссер - Дэвид Финчер

В ролях: Морган Фримен, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси

"Семь" стал хитом и тем редким фильмом, где Дэвид Финчер использует живую камеру.

За семь дней до пенсии на детектива Сомерсета (Фримен) сваливаются две неприятности: новый напарник - амбициозный детектив Миллс (Питт) и изощренное убийство, совершенное преступником, возомнившим себя орудием Господа. Вскоре полицейским становится понятно, что маньяк запланировал как минимум семь убийств - по числу смертных грехов.

Напряженный триллер с неожиданной развязкой, названной одной из самых шокирующих в истории, оживил карьеру Финчера, дебютировавшего за три года до этого с третьей частью "Чужого", и помог Питту перейти к более серьезным, драматическим ролям. Кроме того, критики сошлись во мнении, что именно эта картина окончательно совершила переход из нуара в неонуар.