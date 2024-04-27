Русский дом в Коломбо представил фильм о визите Гагарина на Цейлон

Премьера документального фильма, посвященного визиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина на Цейлон (так до 1972 года называлась Шри-Ланка), состоялась в Русском доме в Коломбо. Как сообщила ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в этом островном государстве Мария Попова, фильм был подготовлен самим Русским домом.

Она объяснила, что Гагарин посетил Цейлон в декабре 1961 года по приглашению Сиримаво Бандаранаике, бывшей в то время премьер-министром страны. За время пятидневной поездки по острову первый космонавт побывал более чем в 10 городах, в каждом из которых его приветствовали толпы ликующих людей.

"Память об этой поездке хранят в Шри-Ланке до сих пор: бережно ухаживают за деревьями, которые высадил Гагарин в Королевском ботаническом саду и в колледже Sivali, устанавливают бюсты и мемориальные доски, многие помнят текст песни, написанной специально к визиту Гагарина на остров. Без преувеличения можно сказать, что Юрий Гагарин по сей день остается для ланкийцев, пожалуй, самым известным русским, который когда-либо посетил их страну", - указала собеседница агентства.

Гостями на премьере документальной ленты стали дипломаты посольства России в полном составе во главе с послом Леваном Джагаряном, делегация известных учебных заведений Sivali Central College Ratnapura и Kothalawala Defence University, а также сотрудники Министерства обороны Шри-Ланки, представляющие все три вида Вооруженных сил: сухопутные войска, авиацию и флот. С видеоприветствием, к собравшимся обратился космонавт Андрей Борисенко, за время двух полетов проведший в космосе 337 суток. Среди гостей мероприятия были и те, что помнит приезд Гагарина на остров. Мест в зале для всех желающих не хватало, поэтому некоторые смотрели фильм стоя.

"Работа над лентой, хронометраж которой составил около часа, заняла три месяца - на это время команде Русского дома пришлось примерить на себе роль репортеров-документалистов, режиссеров монтажа, продюсеров, кастинг-менеджеров и даже актеров дубляжа. Для подготовки ленты пришлось провести настоящее историческое исследование: о некоторых деталях поездки первого космонавта на Цейлон ранее не было известно, мы раскопали их в ходе работы, поэтому получился настоящий эксклюзив. В фильме представлены интервью ланкийцев, которые так или иначе связаны с тем историческим визитом", - рассказала собеседница агентства.

"К нам уже обращаются телеканалы и Шри-Ланки, и России с просьбой о трансляции фильма", - отметила Попова.