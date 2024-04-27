Будут танцы и драма: как в Москве снимают индийское кино

В столице прошли съемки нового индийского боевика «Величайший всех времен». Это первый в истории опыт, когда зарубежная кинокомпания создает ленту через Московскую цифровую киноплатформу. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на съемочной площадке и узнала подробности.

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Мотор!

Казарменный переулок, будний день. На съемочной площадке многолюдно — актеры массовки, разбившись на группы, стоят в ожидании команды режиссера. Между ними снуют индийцы с кинокамерами. Вдруг из раций звучат непонятные русскоязычному зеваке указания на хинди, а затем раздается громкое «Мотор!». В эту секунду переулок оживает. Из арки одного из домов вылетает индиец и бежит сквозь толпу, иногда сталкиваясь с прохожими. За ним следуют два человека с камерами.

Актеры массовки сперва оборачиваются на героя, а затем расходятся в стороны, давая операторам возможность беспрепятственно проследовать за ним. Актер сворачивает за угол, и из раций разносится «Стоп!».

Приехали 60 человек

Казарменный переулок стал одной из съемочных площадок боевика «Величайший всех времен». Для работы над картиной в Москву приехала команда из 60 человек. Режиссером выступил популярный в Индии Венкат Прабху.

— Главный герой нашего фильма — бывший офицер индийской разведки. Много лет назад из-за семейных обстоятельств он вынужден был покинуть службу. Однако сейчас он вернулся, чтобы завершить не законченные в прошлом дела, — поделился с «Вечерней Москвой» Прабху.

Главную роль в картине исполняет известный в Индии актер Виджай.

— Наши зрители очень ждут этот фильм. В нем будут танцы, драма, множество эмоциональных и батальных сцен, — рассказал «ВМ» Венкат.

Было очень холодно

Кроме российской столицы съемки «Величайшего всех времен» прошли в Таиланде и Индии.

— Но большая часть сюжета разворачивается именно в Москве. Здесь мы снимаем ключевые для истории сцены, — поделился с корреспондентом «ВМ» режиссер картины. — После Москвы мы продолжим снимать финальные сцены в Индии.

Например, в фильме будут сногсшибательные погони на мотоциклах!

Венкат отметил, что многие индийцы изучают Россию и ее культуру на школьных уроках. Прабху и вся съемочная команда рады тому, что оказались в Москве:

— У нас есть возможность показать этот город нашим соотечественникам: в фильме будут сцены, которые мы снимали в исторических местах российской столицы, например на Манежной площади.

Помог наш сервис

Фильм «Величайший всех времен» выйдет уже в сентябре. Он стал первым иностранным проектом, съемки которого организованы на Московской цифровой киноплатформе. Так что это за сервис?

— Он работает по принципу «одного окна», — рассказывает руководитель управления организации киносъемочного процесса «Московского кино» Елизавета Осипова. — Платформа позволяет кинопроизводителям подать заявку на проведение съемочных работ, выбрать объекты и места в Москве. Мы ожидаем, что в этом году у нас пройдут съемки еще нескольких индийских фильмов. — Пользоваться платформой было удобно. Особенно приятно, что все локации в одном месте. Я думаю, после нашего фильма многие захотят воспользоваться возможностью снять свой проект в России, — отметил Венкат Прабху.

Мирослав Станкович, кинодраматург:

— Индия — это дружественное нам государство. Здорово, что ее режиссеры стремятся снимать у нас свои фильмы, показывать Россию и ее столицу своим соотечественникам. Сотрудничество в разных сферах, в том числе в киноиндустрии, только укрепит дружбу между нашими странами. Это правильная и позитивная тенденция.