Поклонники «Секса в большом городе» массово отказываются от его просмотра

Фанаты «Секса в большом городе» неожиданно прозрели и пересмотрели взгляды на главную героиню Кэрри Брэдшоу, которой еще пару десятков лет назад мечтала стать если не каждая, то почти каждая поклонница сериала. Все дело в том, что в Сети завирусился отрывок одного из эпизодов шестого сезона, в котором Кэрри (она же Сара Джессика Паркер) жалуется — не опять, а снова — на неудавшийся роман и на этом фоне не замечает даже помолвку собственной подруги Шарлотты. Все разговоры она из раза в раз переводит на себя, а радостную новость приятельницы омрачает недовольным «ага».

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Спустя 20 лет зрители иначе восприняли увиденное и теперь призывают бойкотировать не только героиню Сары, но и само шоу целиком. Придерживаются этого мнения как новички, так и те, кто прокручивал сериал от первой до последней серии уже не раз. Юзеры называют персонажа Паркер токсичным, ужасным, а иногда встречается даже слово «ущербный». Девушки массово говорят о ненависти к Кэрри Брэдшоу и заявляют, что отныне отказываются от просмотра «Секса в большом городе», поскольку токсичность главной героини кажется им невыносимой.

«Я никогда не смотрел сериал, Кэрри неприятна для глаз», «Мне никогда не нравилось это шоу. Она вообще была ужасом», «Когда я была моложе, мне нравилось это шоу. Я пытаюсь пересмотреть его теперь, и это было очень токсично», «Все, что она делает, это скулит и топает ногами, когда ей не удается добиться своего. Я пересмотрела сериал несколько лет назад и была шокирована тем, что ее поведение сочли приемлемым тогда. Это сериал, который принадлежит тому, что когда-то было нормой, еще в ту эпоху. Это дико устарело», — пишут пользователи.

К счастью, не все оказались столь категоричными. Конечно, говорят фэны, со временем на персонажей начинаешь смотреть иначе, а к некоторым из них просыпаются неожиданные эмоции, но «отменять» культовый сериал это явно не повод.