Марио Пьюзо – автор культового романа "Крестный отец", ставшего классикой мировой литературы. Для большинства писателей или сценаристов подобный успех мог бы стать вершиной карьеры. Однако для Пьюзо это было лишь начало его триумфального восхождения в Голливуде.

Когда роман экранизировали, Пьюзо взялся за адаптацию сценария, не обладая при этом специальными знаниями или образованием в области кинодраматургии. Тем не менее, писатель настолько мастерски перенес свое произведение на большой экран, что в 1972 году был удостоен премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Крестный отец".

Через два года Пьюзо повторил свой успех, получив вторую премию Киноакадемии за сценарий к сиквелу культовой гангстерской истории – "Крестный отец 2".

Культовые режиссеры, которые не учились в киношколе

Примечательно, что только после этого триумфа сценарист решил приобрести книгу по теории кинодраматургии. И в первой же главе он прочитал совет изучить сценарий к "Крестному отцу" как образец мастерского перевоплощения литературного первоисточника в киноформат.