«Чудо-женщина» вышла в свет в облегающем платье через месяц после четвертых родов

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот вышла в свет в облегающем платье с разрезом до бедра через месяц после родов. Актриса приехала на мероприятие Tiffany & Co и поделилась кадрами с ковровой дорожки в соцсетях.

Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертой дочери, которую она назвала Ори. Актриса призналась, что беременность протекала тяжело, но проблем со здоровьем у девочки нет.

О скором пополнении в семье стало известно только в декабре 2023 года, когда Гадот появилась на политической конференции. Артистка предпочитает не афишировать личную жизнь и редко рассказывает о семье в интервью.

Звезда замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.

Ранее дочь Пригожина показала, как изменилось ее тело после пластики.