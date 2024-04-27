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Новый «Майор Гром», война бобров и Онегин-неформал: топ-10 картин ММКФ

26 апреля завершился 46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Кинематографисты под председательством исландского режиссера Фридрика Тора Фридрикссона назвали лучшей картиной «Стыд» Мигеля Сальгадо. В конкурсе «Русские премьеры» победила «Лгунья» Юлии Трофимовой. Лучшим документальным фильмом стала «Ладья» Сэма Калантари, а короткометражным — «Партнеры» Хосе Марии Флореса. Какие картины, представленные на ММКФ, нужно обязательно посмотреть — в материале NEWS.ru.

Новый «Майор Гром», война бобров и Онегин-неформал: топ-10 картин ММКФ
© News.ru

1. «Майор Гром: Игра» (Олег Трофим)

Фильм закрытия ММКФ и долгожданное продолжение отечественного блокбастера по одноименным комиксам Bubble про петербургского полицейского Игоря Грома. «Майор Гром: Игра» — это третий фильм киновселенной. События происходят спустя год после победы майора Грома (Тихон Жизневский) над Чумным Доктором.

Полицейский сталкивается с последствиями собственной популярности и новыми врагами. Создатели проекта не стали детально экранизировать том комиксов «Игра» и решили удивить зрителей и фанатов Грома неожиданными сюжетными поворотами.

Помимо Тихона Жизневского, в фильме сыграли Любовь Аксенова и Константин Хабенский. Зрителей ждет полноценный блокбастер с хронометражем в 2 часа 40 минут, зрелищными боевыми сценами, анимационными вставками и сложной драматургией.

Критикам и журналистам запретили разглашать подробности картины до официальной премьеры. Но одно можно сказать точно — «Майор Гром: Игра» обязателен к просмотру. Такого зрелищного экшена в российском кино мало. В прокате — с 23 мая.

2. «Надо снимать фильмы о любви» (Роман Михайлов)

Псевдодокументальная драмеди режиссера Романа Михайлова расскажет о сущности жизни, кино и, конечно, о любви. Герои ленты — молодые и уже известные актеры — Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель и Илларион Маров. Они играют сами себя и по задумке режиссера отправляются в древнейший индийский город Варанаси снимать артхаусную картину.

Ради кино, которое зритель так и не увидит, Мацель бреется налысо, а Эйдельштейн полгода учит хинди. Все отказываются от алкоголя и других меняющих сознание привычек. Режиссер-гуру читает молодым артистам лекции о нарративе, приглашает на съемочную площадку местных чудаков и обитателей крематориев.

Вот только съемки идут не по плану, все начинают заниматься своими делами, и вырастает совсем другое кино. Зритель наблюдает за творческим процессом глазами оператора Елены Метлы, снимающей происходящее на смартфон.

3. «Мужчина и женщина» (Владимир Котт)

Новая картина режиссера Владимира Котта по собственному сценарию. Это киноальманах из семи историй о разных проявлениях любви, расставаниях, семейных скандалах и поисков семьи.

В картине присутствуют рассказы о любви подростков, людей среднего возраста и пожилых. Зрители посмотрят историю девочки (Алиса Клагиш), которая приглашает мальчика (Ярослав Головнев) на белый танец, и близкого к пенсионному возрасту полицейского (Борис Каморзин), которому после работы мешают уроки на фортепиано жены (Татьяны Матюхова).

Работа Котта сделана на манер студенческих фильмов и обрамлена документальными интервью с вопросом о том, что такое любовь. Режиссер задает его как совсем юным парам, так мужчинам и женщинам в возрасте 50–60 лет.

4. «Лгунья» (Юлия Трофимова)

Режиссер картины «Я „любила“ мужа» Юлия Трофимова экранизировала книгу израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. В центре истории — 17-летняя Ева (Елизавета Ищенко), которая устраивается в кафе-мороженое на летние каникулы, чтобы завести друзей или познакомиться с симпатичным парнем.

В один из последних августовских дней в кафе заходит некогда известный певец Александр Воронов. Из-за внезапной неразберихи девушка обвиняет его в сексуальном домогательстве. Пресса делает из нее национальную героиню, но затем возникают сомнения в правдивости показаний Евы.

Авторы ленты размышляют о «культуре отмены по-русски», а также о перекосах, к которым может привести погоня за правдой. И заодно — о том, как просто и даже приятно примкнуть к мнению большинства, даже если оно может оказаться неверным. Фильм признан лучшей российской картиной 46-го Московского международного кинофестиваля.

5. «Евгений Телегин» (Виктор Тихомиров)

Экранизация одноименного романа режиссера-писателя Виктора Тихомирова, написанного по мотивам «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Действие фильма происходит в 1980–90-х. Главный герой Евгений (Евгений Ткачук) теперь не Онегин, а Телегин.

Молодой творческий неформал неопределенного рода занятий приезжает в деревню за наследством, где знакомится с художником-хиппи Владимиром (Иван Сотников — младший). Тот уже не Ленский, а Ленин. В селе живут две сестры — Ольга (Наталья Иохвидова) и Татьяна (Серафима Крамер).

Картина удостоилась специального упоминания жюри и понравится тем, кому экранизация от Сарика Андреасяна показалась слишком буквальной.

6. «Партнеры» (Хосе Мария Флорес)

Трагичная история длиной в 12 минут — успешная работа Хосе Марии Флореса, одного из 50 самых талантливых испанцев мира по версии Forbes. Фильм развивает таинственный сюжет о семейной паре, которая ненадолго вырвалась на отдых после забот о детях.

На проезжей части улицы перед героями расступается толпа. Все видят перевернутый автомобиль, но никто не спешит на помощь. Окружающие затягивают песнь из потустороннего мира. Хор повторяет: «Больно не будет, все будет хорошо». Из автомобиля вытаскивают главного героя, его еще можно спасти. Персонаж как будто со стороны наблюдает за попытками вернуть свою душу в тело, а затем приходит в себя.

Зритель видит неординарный режиссерский подход и впечатляющую операторскую работу Лорана Пулена. Этот фильм стал одним из немногих в конкурсе, которому удалось вызвать не только слезы, но и аплодисменты зрителей. Картина победила в конкурсной программе короткометражного кино.

7. «Ненормальный» (Илья Маланин)

Картина рассказывает о судьбе восьмилетнего мальчика Коли (Елисей Свеженцев), у которого диагностировали редкое генетическое заболевание. Врачи и мать давно смирились с недугом сына и перестали верить в возможность исцеления. Спасение приходит после появления в жизни ребенка педагога по музыке (Александр Яценко).

К 15 годам Коля добивается огромных успехов в игре на пианино. Любовь к творчеству и уникальная техника дают ему возможность не только радоваться простым мелочам, ходить на свидания и наслаждаться жизнью, но и заявить о себе на весь мир. Колю ждет престижный конкурс пианистов в Китае.

Фильм основан на реальной истории.

8. «Сотни бобров» (Майк Чеслик)

Немое черно-белое кукольное кино в жанре слэпстик-комедии (немое кино с драками, грубым юмором, погонями, падениями, киданием друг в друга кремовыми тортами, наиболее известное по работам Чарли Чаплина. — NEWS.ru) от американского режиссера Майка Чеслика.

Картина рассказывает о противостоянии вечно пьяного продавца яблочного сидра и стаи бобров, задумавших уничтожить человечество. «Сотни бобров» активно путешествует по мировым фестивалям и удерживает 95% свежести на Rotten Tomatoes. Рецензенты не ограничивают себя в восторгах и ставят фильм в один ряд с работами Чаплина и Бастера Китона.

9. «Ладья» (Сэм Калантари)

Документальная лента Сэма Калантари рассказывает историю художника Али Акбаре Садеги, олицетворение его снов и стихов в вольном художественном стиле. Это не биографическая картина, а исследование о том, как творчество популярного иранского живописца переродилось в принципиально иное направление.

Калантари выстраивает миры, в которые погружен Садеги. Он беседует с его семьей, члены которой были инициаторами всей этой необъятной по своим масштабам истории. Жюри ММКФ назвало картину лучшей документальной лентой.

10. «Стыд» (Мигель Сальгадо)

Дебютная лента Мигеля Сальгадо и триумфатор конкурсной программы ММКФ-2024. В картине рассказывается о судьбе похищенных подростков, которым пришлось вступить в схватку друг с другом ради выживания. Победитель оказывается на свободе, но чувство вины заставляет его рассказать о случившемся родственникам погибшего товарища.

Фильм стал дебютом не только для режиссера, но и для большинства членов съемочной группы. Он основан на реальных событиях, происходивших в Мексике в тот период, когда власти страны объявили войну наркокартелям.

Жюри присудило приз за лучшую мужскую роль Педро Хуану Рамону Лопесу. По мнению российских критиков, «Стыд» — самая тяжелая из представленных картин в основном конкурсе 46-го ММКФ.

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