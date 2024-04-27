Много пикантных сцен: что за сериал «Красные линии» с Полиной Гагариной

В Сети появился трейлер сериала «Красные линии» с певицей Полиной Гагариной в главной роли. О чем эта лента, какая связь с сериалом «Бывшие», когда премьера, что сказала Гагарина о пикантных сценах с ее участием?

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Что за сериал «Красные линии» с Гагариной

Онлайн-кинотеатр START опубликовал на своем YouTube-канале трейлер сериала «Красные линии» — спин-офф ленты «Бывшие». Артистка Полина Гагарина вернется к роли писательницы Лены, появившейся в третьем сезоне «Бывших».

«Лена Огурцова, которой предстоит стать Еленой Берн, известной также как Тетя Лена, пока еще скромная начинающая писательница из небольшого города, много лет пишущая свой первый роман, издание которого — ее единственный шанс на свободу. Она пытается вырваться из абьюзивных отношений с мужем, но, обретя надежду на новую жизнь, становится жертвой своего кумира», — гласит описание ленты на сайте «Кинопоиск».

Уточняется, что события «Красных линий» разворачиваются за шесть лет до «Бывших». Героиня Гагариной едет в Москву, где знакомится с известным в прошлом литератором, который предлагает поддержку, но в итоге присваивает ее произведение. Параллельно в жизни Лены происходят драматичные события.

Помимо Гагариной, в сериале «Красные линии» снимаются актеры Александра Флоринская, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович и другие. Режиссером ленты выступил Гамлет Дульян, над сценарием работали Эльдар Великорецкий и Екатерина Суровцева. Премьера сериала (18+) состоится 16 мая в онлайн-кинотеатре START, картина включает шесть эпизодов.

Что сказала Гагарина о пикантных сценах в «Красных линиях»

По словам Гагариной, ее героиня в «Красных линиях», как и персонажи «Бывших», страдает от зависимостей. Артистка отметила, что в сериале подняты актуальные темы, которые будут интересны зрителю.

«Как и другие герои „Бывших“, моя героиня страдает от зависимостей: Лена находится в абьюзивных отношениях с мужем, от которого она пытается сбежать. Следом она попадает в нездоровые отношения с Михаилом Наумовым, ее кумиром и известным писателем. Также в нашем киноромане поднимается тема родителей и детей. Я думаю, здесь очень много актуальных тем, которые будут близки зрителю», — цитирует Гагарину rg.ru.

В материале издания также отмечается, что зрителей в сериале ждет немалое количество пикантных и откровенных сцен. Гагарина подчеркнула, что снималась в таких сценах без дублерши. Она добавила, что в этом ей очень помогла поддержка коллег по съемочной площадке.

О чем сериал «Бывшие»

Сериал режиссера Ивана Китаева рассказывает о судьбе людей из разных слоев общества, которые борются с зависимостями.

«Главная героиня сериала — Яна, пациентка реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Перед ней стоит нелегкий путь к выздоровлению. Но однажды в жизни Яны все меняется. Она встречает Илью — нового психолога-консультанта. Поначалу девушка для него лишь очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих», — отмечается в описании ленты на «Кинопоиске».

Главные роли — Яны и Ильи — исполнили Любовь Аксенова и Денис Шведов соответственно. Также в сериале сыграли Виталий Хаев, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Софья Лебедева, Татьяна Волкова и другие. Героиня Полины Гагариной появилась в третьем сезоне.

Премьера «Бывших» состоялась 4 июня 2018 года на START. Также сериал был показан по Первому каналу. Лента включает в себя три сезона по восемь эпизодов и полнометражный фильм «Бывшие. Happy End», который вышел на экраны в августе 2022 года.