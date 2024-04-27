Названа лучшая экранизация «Мастера и Маргариты»

Самой красивой и эффектной экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» оказался фильм режиссера Михаила Локшина, который вышел на экраны 25 января, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его мнению, самой интересной по актерскому составу стала картина Юрия Кары, снятая в 1993 году, где роль Воланда исполнил Валентин Гафт. При этом, как отметил Шнейдеров, указанные работы нельзя назвать именно экранизацией «Мастера и Маргариты», поскольку это фильмы, снятые по мотивам романа Булгакова.

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Для меня самая интересная экранизация [«Мастера и Маргариты»] по актерскому составу — фильм Юрия Кары с Валентином Гафтом в роли Воланда. Это то, что касается актерского состава. Наверное, наименее близка мне экранизация [Владимира] Бортко. Там хороший актерский состав, но мое мнение, что там просто прочтение по ролям. Самая красивая и эффектная экранизация — это у Локшина. Она, действительно сделана по мотивам «Мастера и Маргариты», но нельзя назвать ее экранизацией, — заявил Шнейдеров.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что люди, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита» и впоследствии покинули Россию, не получили гонораров за прокат. По ее словам, зрители не могут остаться без кинокартины «из-за одного человека». Предположительно, речь идет о Локшине, который покинул страну и пожелал Украине победы.