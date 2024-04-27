Телепремьера фильма «Истребители. Битва за Крым» с Вилковой: когда смотреть

На телеканале «Россия 1» в ближайшее время состоится премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». Когда смотреть картину, какие актеры в ней сыграли, что говорят критики?

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О чем фильм «Истребители. Битва за Крым»

События многосерийной военно-исторической драмы происходят в 1944 году. Истребительный полк командира Александра Романова перебрасывают в Анапу для усиления авиационных соединений в предстоящем наступлении на Крым. После воздушного боя военным удается захватить ценный трофей — немецкий истребитель новой модификации. Самолет отправляют в одно из конструкторских бюро в Подмосковье. В этом учреждении ученые создают новый советский истребитель Як-9У.

Обстоятельства разворачиваются таким образом, что и сам Романов оказывается в КБ. Работая над новым самолетом вместе с коллективом инженеров и летчиков-испытателей, военнослужащий мечтает вернуться в небо. Благодаря переезду Романов встречает настоящую любовь, обретает веру в себя и получает возможность вместе со своим полком оказаться на фронте.

«Тема Великой Отечественной войны заложена в нас, мы выросли и с детства воспитывались на военных фильмах, на рассказах о подвигах настоящих героев. И этой картиной мы хотели продолжить говорить на эту тему — в память о наших дедах и бабушках, о бесстрашных защитниках отечества, о тех, кто положил жизнь во имя Победы», — рассказывал режиссер ленты Антон Сиверс.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье, а также в Анапе и Краснодарском крае. Чтобы воплотить на экране авиасцены, создатели построили на земле макеты самолетов в полном размере, а также задействовали реальные самолеты времен Великой Отечественной войны. Все «воздушные» сцены созданы с помощью компьютерной графики.

Кто сыграл в фильме «Истребители. Битва за Крым»

В картине сыграли Игорь Петренко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Петр Рыков, Сергей Комаров, Павел Харланчук, Денис Константинов, Антон Батырев, Игорь Прокопенко, Максим Дромашко и другие.

«Я впервые работал с Анатолием Котом, и уже при знакомстве он произвел на меня хорошее впечатление: профессиональный актер, глубокий. И хотя у него настолько отрицательная роль, что даже не за что было зацепиться, чтобы хоть как-то оправдать его персонажа, сам Анатолий обаятельный, приятный человек», — рассказывал Сиверс.

Режиссер также отметил работу Екатерины Вилковой. По его словам, актриса «очень правдивая в кадре, как будто действительно из того времени, несовременная в хорошем понимании». Сиверсу также понравилось работать с Игорем Петренко, поскольку актеру «очень важна каждая деталь для его актерской веры».

«И даже когда Игорь просто молчит в сцене, по его глазам можно понять, о чем он думает — все считывается. Не знаю, как он это делает, но это фантастика!» — делился автор многосерийной драмы.

Когда смотреть «Истребители. Битва за Крым»

Премьера многосерийной военно-исторической драмы «Истребители. Битва за Крым» состоится 6 мая в 21:20 на телеканале «Россия 1».

«Премьера ко Дню Победы! Фильм про настоящих людей, про поколение наших дедов и прадедов, про героев, остановивших врага», — говорится в анонсе.

Многосерийный фильм имеет высокий рейтинг ожидания среди пользователей онлайн-платформ. Например, на платформе «Кино-Театр.ру» картина имеет 7,3 балла из 10 по этому показателю.