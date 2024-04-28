На Пятом канале состоится премьера новых серий детектива "Наш спецназ"

Новый сезон детективного сериала "Наш спецназ" о группе немедленного реагирования "Трефы" петербургского СОБРа состоится в праздничные выходные на Пятом канале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа", снявшей сериал по заказу канала.

© Кадр из сериала «Наш спецназ»

"28 апреля на Пятом канале начинается показ премьерных серий третьего сезона детектива "Наш спецназ", - сказали в пресс-службе. - Главная интрига новых серий будет заключаться в личных, в том числе романтических, отношениях героев. Хотя исполнению служебного долга в жизни спецназовцев будет отведено далеко не второстепенное место".

В центре сюжета по-прежнему командир отряда "Трефы" Илья Фомин, роль которого исполняет Сергей Горобченко. Как отмечает сам актер, его герой "готов залезть в любое пекло ради справедливости".

"Моему герою присуща такая яркая черта характера, как честность, - поделился Горобченко. - Правдолюбие является его особенностью, которая ему в жизни и помогает, и в чем-то мешает. Он не может лукавить, обманывать, но иногда сталкивается с ситуациями, где приходится терпеть и молчать. Это добавляет нотку юмора персонажу. Это человек крайностей, что заставляет в работе всегда идти до конца".

Режиссером третьего сезона сериала стал Виктор Шкуратов. Продюсерами выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" - одна из крупнейших российских продюсерских компаний полного цикла. Снятые ею фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным "Национальной Медиа Группы", находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.