Цыпкин заявил, что сериал "Что делать женщине, если…" могут продлить на третий сезон
Съемки второго сезона сериала "Что делать женщине, если…", снятого по сценарию Александра Цыпкина, завершились, сериал могут продлить еще на один сезон. Об этом рассказал ТАСС сам сценарист и продюсер проекта.
"Что делать женщине…" второй сезон сняли, наверное, будем думать о третьем", - сказал он.
Ранее в пресс-службе Okko сообщали, что онлайн-кинотеатр и "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева объявили о запуске продолжения сериала "Что делать женщине, если…" по сценарию Александра Цыпкина. Съемки второго сезона проходили в Москве. Режиссером-постановщиком вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов, авторы сценария - Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Юлия Абрамчик, Алексей Киселёв.
"В нашем сериале всегда есть приключенческая составляющая <...> и философская. В новом сезоне и приключенческая гораздо более лихо закручена и философская, как мне кажется, имеет более сложную подоплеку. Уверяю вас, проблема, которую решает героиня Елены Лядовой (роль главной героини Анны - прим. ТАСС), не оставит равнодушным ни одного зрителя" - цитирует Цыпкина пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Компанию Елене Лядовой составят знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака, Макара Хлебникова, а также новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валери Зоидовой, Сергея Епишева и другие артисты.
"Честно говоря, для меня не стоял вопрос участвовать ли во втором сезоне. Это было мое желание, чтобы сериал имел продолжение. Мне кажется, тема "что делать женщине и дальше многоточие" - бездонная, и можно много еще фантазировать. Так что нас вполне могут ожидать и третий, четвертый сезоны", - сказала актриса Елена Лядова, слова которой передает пресс-служба.