Мия и Алиса из «Кошечек-Собачек» устроили масштабную битву за лучший костюм

В городке «Кошечек-Собачек» — осенняя пора и активная подготовка к Празднику урожая. Мия, Алиса, Буся и Викки собираются принять участие в соревновании за звание Королевы праздника. Какие у них были костюмы и чем всё закончилось, узнаем в новом эпизоде вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

У Викки — костюм ковбоя, Буся нарядилась тыковкой, а Алиса и Мия надели по-настоящему пышные королевские платья. С блёстками и бантиками, разумеется! И Алиса, и Мия уверены в собственной победе настолько, что не гнушаются заявлять об этом вслух — а потом и ставить палки в колёса сопернице. Однако, голосование за Королеву Праздника урожая будет народное, так что всё окажется не так просто…

Чему полезному научит эпизод:

Не бояться здоровой конкуренции;

Тому, что соревноваться нужно честно;

Главное на любом празднике — атмосфера!

Что обсудить с детьми после просмотра:

Чей костюм им больше понравился? Рады ли они победе Буси? Как некрасиво себя вели Алиса и Мия? Этот эпизод ну очень поучительный — так что сам только его просмотр поможет посмотреть на такие соревнования со стороны и сделать выводы. Какие полезные уроки дадут маленьким зрителям герои шоу дальше — узнаем в будущих эпизодах. Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы ничего не пропустить!