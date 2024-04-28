«Министерство неджентльменских дел» - кинокомикс от Гая Ричи

Английский режиссер Гай Ричи последние полтора десятилетия смело экспериментирует с жанрами - от детективов с Шерлоком Холмсом и фэнтези про короля Артура до ремейков классики анимации Disney и шпионских боевиков с участием КГБ и ЦРУ.

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Во всех проектах при этом прослеживались хулиганские лейтмотивы бандитских разборок лондонских группировок, ленты о которых обеспечили постановщику буст на старте карьеры.

"Министерство неджентльменских дел" - очередная проба пера британца в новом направлении - военном фильме про теневые операции и диверсии Второй мировой. А еще это экранизация книги Дэмиена Льюиса, и зрителям перед просмотром декларируется, что сюжет "основан на реальных событиях".

Вот только на деле получилось кино совершенно иного толка. Но обо всем по порядку.

Завязка у проекта следующая: Великобритания с трудом сдерживает натиск фашисткой Германии, чиновники самых разных рангов оказывают давление на Уинстона Черчилля, чтобы он заключил мирное соглашение с Гитлером. Но Бульдог ее величества видит спасение страны только в том случае, если на помощь придут войска из США, которым мешают пересечь Атлантику подлодки Третьего рейха. Вся флотилия субмарин зависит от одного корабля, стоящего на якоре в центральной Африке. Для его уничтожения премьер-министр собирает свой собственный "Отряд самоубийц".

Типажи в нем достаточно узнаваемые. Есть Хоукай на стероидах, который справляется с противниками при помощи лука и стрел, водолаз-подрывник - почти Аквамен, роковая красотка - очевидно Черная вдова, гениальный специалист по планированию и стратегии, что этот ваш Лекс Лютор, а возглавляет шайку отщепенцев персонаж Генри Кавилла - характерный лидерский лидер.

При разноплановом наборе специалистов можно ожидать адаптации старенькой игрушки - еще из 90-х - Commandos: Behind Enemy Lines. Когда каждый участник группы, обладая уникальным талантом, глубоко в тылу врага все ближе подбирается к конечной цели, постепенно затягивая удавку на шее метафорической фашистской гадины.

Вместо этого на экране демонстрируются пять дуболомов, которые, стреляя от бедра из автоматического оружия, выкашивают эсэсовцев и гестаповцев пачками без счета, не встречая вообще никакого заметного сопротивления. Пули огибают их по параболе, как в "Особо опасен", взрывы пафосно происходят исключительно на фоне, они как будто активировали чит на бессмертие и по ходу действа обязательно отпускают типичные тупые марвеловские шуточки. В таком формате в показываемой вселенной они вполне могли бы самостоятельно дойти до Берлина и вытащить фюрера из бункера.

При этом экшн лишен какой-либо изобретательности. Даже некоторые ожидаемые и напрашивающиеся моменты в нем отсутствуют. Возьмем, например, Алана Ричсона, которому впору играть Халка без грима и компьютерной графики. Эта гора мышц весь хронометраж практически единолично шинкует фрицев разделочным охотничьим ножичком, что к концу фильма уже ощутимо надоедает. Можно было бы использовать даже заезженный троп с таким же аналогично огромным немцем ему в спарринг-партнеры - тогда он внес бы хоть какое-то разнообразие в происходящее.

Еще обиднее ситуация с диалогами - они здесь максимально пресные и бессодержательные. Цитаты из "Большого куша" уже давно стали бессмертными, а "Министерство неджентльменских дел" не может предложить ни одного хотя бы просто запоминающегося уанлайнера. К тому же часто в разговорах между действующими лицами просто начинает теряться нить сюжета.

Актерские работы - это то немногое, за что картину можно похвалить. У Тиля Швайгера получился пусть и клишированный, но харизматичный злодей, Генри Кавилл создал характер, в котором не осталось ничего от Супермена или Ведьмака. Ко всем остальным участникам каста также вопросов не возникает.

Местами радует и музыкальное оформление - почти всегда это уместные перкуссионные партии с редким включением духовых.

По части визуала ничего особого выделить не получится - часть динамичных сцен показана в темное время суток, скорее всего, ради экономии бюджета.

Гай Ричи, нисколько не принижая его достоинств, всегда негласно позиционировался в мировом кинематографе в роли догоняющего за Квентином Тарантино. В итоге, после просмотра может возникнуть ощущение, что британец захотел снять своих "Бесславных ублюдков". Но там был откровенный китч, сваливающийся под конец в оголтелый трэш, ни разу не опирающийся на установки "основано на реальных событиях". У Ричи же на выходе получились "Мстители" в военно-исторических декорациях.

Я прошел много частей Call of Duty, посвященных главному конфликту XX века, и даже там - ни в одной из них - Вторую мировую не превращали настолько откровенно в шапито, показывая слащавых супергероев на секретной службе Ее Величества.

Оценка: 2,5 из 5.

В мае "Министерство неджентльменских дел" выйдет на "Кинопоиске". Сопродюсером проекта выступила "Плюс Студия".

И в таком формате - для домашнего просмотра в составе подписки - фильм вполне имеет шансы найти свою аудиторию.