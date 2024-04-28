Стало известно расписание выхода серий первого сезона сериала «Дядя Леша»

Уже 1 мая состоится премьера первых эпизодов сериала «Дядя Лёша». Он расскажет о дворнике, который работает в детском доме. По ночам герой грабит дома состоятельных жителей, а добычу тратит на нужды этого детского дома. Однако в один день трое хулиганистых воспитанников случайно застают дядю Лёшу «за работой», поэтому он берёт их в подельники.

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Всего в первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Каждую неделю будут выходить по две новые серии — премьера финальных состоится 22 мая. Сериал будет доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Kion.

Расписание выхода первого сезона сериала «Дядя Лёша»

Эпизод, Дата выхода:

1-я серия - 1 мая

2-я серия - 1 мая

3-я серия - 8 мая

4-я серия - 8 мая

5-я серия - 15 мая

6-я серия - 15 мая

7-я серия - 22 мая

8-я серия - 22 мая