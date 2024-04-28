Готовится экранизация «Кровавого меридиана» Кормака Маккарти

Компания New Regency адаптирует роман Кормака Маккарти "Кровавый меридиан", сообщает Variety.

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Сценарий напишет Джон Логан, известный по картинам "Гладиатор", "Авиатор" и "Скайфолл". Режиссером станет Джон Хиллкоут, ранее работавший над другой экранизацией книги Маккарти "Дорога". Роман в жанре вестерн основан на реальных событиях и повествует о 14-летнем подростке по прозвищу Малец. Он состоит в банде Глэнтона, которая охотится на коренных американцев, убивая их ради денег и собственного удовольствия.

Ранее "Кровавый меридиан" уже несколько раз пытались экранизировать. Ридли Скотт планировал снять фильм по роману еще с момента его выхода и даже договорился с Кормаком Маккарти, но продюсеры отказывались браться за съемки из-за обилия жестоких и кровавых сцен в первоисточнике. Позже за проект взялся режиссер Джеймс Франко в 2016 году, а главную роль должен был сыграть Рассел Кроу, но тогда не удалось получить права на книгу.

Когда начнутся съемки новой картины Хиллкоута и каким будет актерский состав, неизвестно.