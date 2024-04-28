Российское кино на ММКФ: пришельцы, подростки и тренды
Главный приз Московского международного кинофестиваля - "Золотого Георгия" - получила мрачнейшая мексиканская драма "Стыд". Между тем на смотре было немало примечательных отечественных картин, о которых мы сейчас расскажем. Многие из них были показаны в уже традиционной программе "Русские премьеры", большую часть которой нам удалось посмотреть, а кое-что вошло в основной конкурс.
"Пришелец"
Честь представлять Россию в основном конкурсе выпала новой картине режиссёра и сценариста "Далёких близких" Ивана Соснина. В главных ролях в нём блещут Максим Стоянов ("Ласт квест", "Вызов") и юная дебютантка Алёна Мирошникова.
В уральской глуши в небольшой деревне живёт слабослышащий чудаковатый парень Лёша с репутацией местного дурачка. Он вместе с немощной пожилой старушкой, заменившей пропавшую много лет назад мать, живёт в собственноручно построенном из мусора доме. И пытается наладить контакт с неземными цивилизациями, причастными, по его убеждению, к исчезновению родительницы. И однажды его зов оказывается услышан.
Оригинальная фантастическая драма с трагикомическими нотками посвящена нелёгкой судьбе аутсайдеров и усталости от человеческой жестокости, однако подкупает искренним теплом.
"Лгунья"
Победителем программы "Русские премьеры" признали "Лгунью" Юлии Трофимовой ("Страна Саша", "Я "любила" мужа"). Нельзя сказать, что выбор жюри очевиден, однако своего обаяния картина точно не лишена.
Не в первый раз обратившиеся к проблемам взросления Трофимова и её соавтор Мария Шульгина, взяв за основу одноимённую книгу израильской психолога и писательницы Айелет Гундар-Гошен, ступили на неспокойную почву сексуальной тематики.
Главная героиня Ева (Елизавета Ищенко из "Алиса не может ждать") огульно обвиняет взрослого хама, нагрубившего ей на ровном месте, в изнасиловании, что, разумеется, быстро обрастает огромным комом лжи, в которую оказываются вовлечены и посторонние.
Несмотря на противоречивость и сложность поднимаемых вопросов, авторы смогли подойти к ним с лёгкостью и остроумием (ничего общего с тяжелейшей винтерберговской "Охотой", которая, на первый взгляд, посвящена тому же), так что получилась в целом симпатичная, неглупая, хоть местами и шероховатая комедия.
"Надо снимать фильмы о любви"
Лента одного из самых больших оригиналов современного отечественного кинематографа Романа Михайлова удостоился Приза Федерации киноклубов России за лучший фильм российской программы. Что и неудивительно - у критиков такое кино обычно ценится.
Развивая успех своего психоделического "Отпуска в октябре", Михайлов пустился в ещё большие экспериментальные дебри, сняв некое подобие сомнабулически путаного мокьюментари о том, как оно же, собственно, и снималось. Дело было в Индии, что уровень фантасмагоричности всего происходящего автоматически повышает в разы.
И можно было бы окончательно окрестить картину ещё одним легкомысленным экспериментом эксцентричного авангардиста, решившего зафиксировать свою богемную тусовку с Марком Эйдельштейном, рэпером Хаски и другими приятными ему людьми под музыку Алексея Вишни, если бы не трогательная концовка, которая действительно всё объясняет.
"Хуже всех"
Ещё один эпизод из жизни зумеров - картина Саши Кармаевой "Хуже всех". В ней выпускница Ксюша (Римма Латышева), переживающая из-за своего лишнего веса, преодолевает свои комплексы при помощи социальных сетей, где она заводит радикально самоироничный блог, идя от противного.
В целом это довольно милая подростковая мелодрама, слегка перезаряженная "антилукистским" пафосом, который максимально усиливается лишним финальным монологом, где всё разжёвывается для тех, кто каким-то образом умудрился не уловить основную мысль.
"Семь чёрных бумаг"
Региональное кино в конкурсе было представлено осетинской драмой "Семь чёрных бумаг" братьев Колиевых.
В синопсисе заявлено, что речь в ней идёт о группе молодых людей, скрывающих в 1942 году похоронки от жителей своего села, оберегая их от страшного горя в такое непростое время.
Однако на самом деле это - лишь краткие эпизоды сюжета. Не без некоторой затянутости "Семь чёрных бумаг" пытаются охватить более широкий спектр эмоций, задаваясь вопросом о том, как примириться с невыносимой потерей.
"Мужчина и женщина"
Владимир Котт без лишней скромности позаимствовал название своего альманаха о межполовых отношениях у самого Клода Лелуша. Но эта дерзость оказывается вполне оправданной: получилось действительно неповерхностно и местами очень смешно. Во многом, конечно, благодаря великолепному касту в диапазоне от Ирины Пеговой и Павла Деревянко до Анны Котовой и Кирилла Кяро.