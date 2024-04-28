Российское кино на ММКФ: пришельцы, подростки и тренды

Главный приз Московского международного кинофестиваля - "Золотого Георгия" - получила мрачнейшая мексиканская драма "Стыд". Между тем на смотре было немало примечательных отечественных картин, о которых мы сейчас расскажем. Многие из них были показаны в уже традиционной программе "Русские премьеры", большую часть которой нам удалось посмотреть, а кое-что вошло в основной конкурс.

© kino-teatr.ru

© kino-teatr.ru

Честь представлять Россию в основном конкурсе выпала новой картине режиссёра и сценариста "Далёких близких" Ивана Соснина. В главных ролях в нём блещут Максим Стоянов ("Ласт квест", "Вызов") и юная дебютантка Алёна Мирошникова.

В уральской глуши в небольшой деревне живёт слабослышащий чудаковатый парень Лёша с репутацией местного дурачка. Он вместе с немощной пожилой старушкой, заменившей пропавшую много лет назад мать, живёт в собственноручно построенном из мусора доме. И пытается наладить контакт с неземными цивилизациями, причастными, по его убеждению, к исчезновению родительницы. И однажды его зов оказывается услышан.

Оригинальная фантастическая драма с трагикомическими нотками посвящена нелёгкой судьбе аутсайдеров и усталости от человеческой жестокости, однако подкупает искренним теплом.

"Лгунья"

© kino-teatr.ru

Победителем программы "Русские премьеры" признали "Лгунью" Юлии Трофимовой ("Страна Саша", "Я "любила" мужа"). Нельзя сказать, что выбор жюри очевиден, однако своего обаяния картина точно не лишена.

Не в первый раз обратившиеся к проблемам взросления Трофимова и её соавтор Мария Шульгина, взяв за основу одноимённую книгу израильской психолога и писательницы Айелет Гундар-Гошен, ступили на неспокойную почву сексуальной тематики.

Главная героиня Ева (Елизавета Ищенко из "Алиса не может ждать") огульно обвиняет взрослого хама, нагрубившего ей на ровном месте, в изнасиловании, что, разумеется, быстро обрастает огромным комом лжи, в которую оказываются вовлечены и посторонние.

Несмотря на противоречивость и сложность поднимаемых вопросов, авторы смогли подойти к ним с лёгкостью и остроумием (ничего общего с тяжелейшей винтерберговской "Охотой", которая, на первый взгляд, посвящена тому же), так что получилась в целом симпатичная, неглупая, хоть местами и шероховатая комедия.

"Надо снимать фильмы о любви"

© kino-teatr.ru

Лента одного из самых больших оригиналов современного отечественного кинематографа Романа Михайлова удостоился Приза Федерации киноклубов России за лучший фильм российской программы. Что и неудивительно - у критиков такое кино обычно ценится.

Развивая успех своего психоделического "Отпуска в октябре", Михайлов пустился в ещё большие экспериментальные дебри, сняв некое подобие сомнабулически путаного мокьюментари о том, как оно же, собственно, и снималось. Дело было в Индии, что уровень фантасмагоричности всего происходящего автоматически повышает в разы.

И можно было бы окончательно окрестить картину ещё одним легкомысленным экспериментом эксцентричного авангардиста, решившего зафиксировать свою богемную тусовку с Марком Эйдельштейном, рэпером Хаски и другими приятными ему людьми под музыку Алексея Вишни, если бы не трогательная концовка, которая действительно всё объясняет.

"Хуже всех"

© kino-teatr.ru

Ещё один эпизод из жизни зумеров - картина Саши Кармаевой "Хуже всех". В ней выпускница Ксюша (Римма Латышева), переживающая из-за своего лишнего веса, преодолевает свои комплексы при помощи социальных сетей, где она заводит радикально самоироничный блог, идя от противного.

В целом это довольно милая подростковая мелодрама, слегка перезаряженная "антилукистским" пафосом, который максимально усиливается лишним финальным монологом, где всё разжёвывается для тех, кто каким-то образом умудрился не уловить основную мысль.

"Семь чёрных бумаг"

© kino-teatr.ru

Региональное кино в конкурсе было представлено осетинской драмой "Семь чёрных бумаг" братьев Колиевых.

В синопсисе заявлено, что речь в ней идёт о группе молодых людей, скрывающих в 1942 году похоронки от жителей своего села, оберегая их от страшного горя в такое непростое время.

Однако на самом деле это - лишь краткие эпизоды сюжета. Не без некоторой затянутости "Семь чёрных бумаг" пытаются охватить более широкий спектр эмоций, задаваясь вопросом о том, как примириться с невыносимой потерей.

"Мужчина и женщина"

© kino-teatr.ru

Владимир Котт без лишней скромности позаимствовал название своего альманаха о межполовых отношениях у самого Клода Лелуша. Но эта дерзость оказывается вполне оправданной: получилось действительно неповерхностно и местами очень смешно. Во многом, конечно, благодаря великолепному касту в диапазоне от Ирины Пеговой и Павла Деревянко до Анны Котовой и Кирилла Кяро.