Добрые комедии: что посмотреть на длинных майских выходных

Онлайн-кинотеатр KION к длинным майским выходным подготовил список добрых комедий.

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"Дядя Лёша"

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Добрый народный сериал о герое из города Рыбинска. Дядя Леша в исполнении Тимофея Трибунцева работает дворником в детском доме, но каждую ночь он надевает маску и отправляет дерзки грабить дома богачей. А все для того, чтобы обеспечить сирот всем необходимым и восстановить справедливость. Сериал стартует 1 мая.

"Бери и помни"

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Авторское кино из Татарстана, которое точно согреет душу. Во время летних каникул у бабушки и дедушки шестилетний Ильхом очень скучает по своим родителям. Именно поэтому дедушка затевает увлекательную игру, которая не только помогает поверить внуку в чудо, но и меняет в лучшую сторону жизнь всей деревни.

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Легкое жизнеутверждающее кино с французским шиком о возвращении к истокам. В центре сюжета успешные дизайнеры из Парижа, которые близки к открытию масштабной выставки, но в самый неподходящий момент приезжают их родители. Пришло время пролить свет на прошлое Владимира, а заодно, возможно, расстроить все его планы.

"Вкус счастья"

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Комедийная драма с Жераром Депардье в главной роли. Знаменитый и успешный шеф-повар испытывает экзистенциальный кризис, поэтому бросает всё и отправляется в Японию в поисках уникального рецепта. Впереди - переосмысление жизненного пути и встреча с другом молодости.

"Дед, привет"

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Ворчливый старик помышляет о смерти, так как считает, что его жизнь утратила смысл. Но внезапно у него появляется новая забота, которая отвлекает его от мрачных мыслей. Его семнадцатилетняя внучка оказалась в трудной ситуации, и ей очень нужны помощь, упорство и мудрые советы деда. А это значит, что жизнь имеет шанс обрести новый смысл.