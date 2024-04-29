Чем удивляет один из лучших сериалов года «Шугар» с Колином Фарреллом

На Apple TV+ выходит «Шугар» с Колином Фарреллом, самый необычный детектив последних лет, который не только отдает дань классическим голливудским нуарам, но и неожиданно ухитряется вдохнуть в детективные клише новую жизнь. «Лента.ру» без спойлеров рассказывает, как этот нашумевший сериал предстает то ностальгическим, то постмодернистским, а в итоге оказывается по-наивному доброй сказкой, которую нельзя пропускать.

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Встречайте Джона Шугара (Колин Фаррелл) — самого обаятельного и стильного детектива во всей Калифорнии. Перед нами настоящий эстет, который разъезжает по Лос-Анджелесу на голубом «Корвете», говорит на нескольких языках, читает кинокритику, помогает бездомным, безудержно пьет и искренне не любит насилие. Хотя раскидать группу злоумышленников по углам для этого наследника Дика Трейси и Филипа Марлоу — задача на раз плюнуть.

Новое дело об исчезновении Оливии (Сидни Чендлер), внучки известнейшего продюсера Джонатана Сигела (Джеймс Кромуэлл), все фильмы которого Шугар, к слову, запойно пересматривал множество раз, проведет детектива по самым темным уголкам вечно залитого солнцем Голливуда. Родители Оливии считают, что та ушла в наркотический загул, как и множество раз до этого, и вскоре вновь объявится, однако Сигел-старший подозревает неладное — раньше внучка даже во время наркораутов не забывала о дедушке, созваниваясь с ним хотя бы ради денег, а теперь как в воду канула.

Шугар же как истинный мастер своего ремесла берется за распутывание мутной истории, шаг за шагом вытряхивая из голливудского истеблишмента все больше мрачных тайн. Расследование, впрочем, усложняется тем, что куратор героя Руби (Кирби Хауэлл-Батист) агрессивно требует, чтобы тот отдохнул от дел и занялся своим здоровьем — или же не хочет, чтобы Шугар нашел пропавшую девушку?

Поначалу «Шугар» кажется весьма претенциозным оммажем олдскульному детективному жанру. Сам заглавный герой будто бы выступает собирательным образом культовых детективов 1930-40-х, который своих героев зачастую дословно цитирует. Он одновременно как будто органичен в своей роли частного расследователя и при этом вполне карикатурен.

Можно даже подумать, что Джон — ходячая пародия

Киноцитат (и не только голливудских!) в этом синефильском сериале предостаточно, от «Рая и ада» Акиры Куросавы и «Мальтийского сокола» Джона Хьюза до какого-то метафизического Стивена Спилберга, нависающего над сюжетом вторую половину действия. Эта презабавнейшая конструкция, в которой герой из нуаров середины прошлого века расследует дело в современном Голливуде, — детище шоураннера и сценариста Марка Протосевича, сценариста «Тора», «Я — легенда» и «Клетки». А режиссером большинства эпизодов выступил бразилец Фернанду Мейреллиш, сорежиссер оскароносного «Города Бога», попавшего на верхние строчки во многих топах лучших фильмов всех времен.

С кинематографической точки зрения «Шугар» оказывается весьма неоднородным. Сначала в глаза бросается абсолютно эсдэвэгэшный стиль съемки, когда за один короткий диалог главного героя успевают показать с десятка разных ракурсов, разрывая действие еще и многочисленными вставками из старых фильмов.

В первых сериях камера зафиксирована исключительно на Шугаре, но уже к середине сезона темная история Голливуда и его состоятельных обитателей будто отодвигает заглавного героя на второй план, уступая место удивительным перформансам Эми Райан («Шпионский мост», «Прощай, детка, прощай») в образе культовой, хоть и подзабытой рокерши, и триплета из телезвезд второго плана Денниса Буцикариса («Менталист»), Нэйта Корддри («Охотник за разумом») и Анны Ганн («Во все тяжкие»), играющих бесстыдно богатую и бесконечно проблемную звездную семейку Сигелов. Именно здесь «Шугар» максимально отдаляется от синефильской сказки, становясь похожим чуть ли не на документальную хронику современного Лос-Анджелеса со всеми его неприглядными сторонами.

Но отдаляется лишь на время

Протасевич не просто утаскивает зрителя обратно в эскапистское цитирование классики, но пытается отвлечь от пугающей реальности совсем уж неожиданным твистом. Пройдет с половину сезона, пока замысел шоураннера не раскроется перед зрителями целиком: из-под пера Протасевича на самом деле вышла милейшая голливудская сказка с твистом а-ля М. Найт Шьямалан, который не то чтобы переворачивает сюжет вверх тормашками, но придает этой и без того фантазийной истории совсем уж фантасмагорические оттенки.

Несмотря на рассыпанные по первым эпизодам подсказки, без спойлеров вряд ли кто-то догадается, что в «Шугаре» происходит на самом деле

Из-за этого о сюжете сериала, который слишком зависит от неожиданных поворотов, трудно сказать что-то конкретное, не испортив удовольствие от просмотра. Стоит, однако, заметить, что «Шугара» на данный момент можно назвать одним из самых необычных проектов года. Который, надеемся, сумеет удивить и во втором сезоне, благо задел для него здесь явно присутствует.

Этот сериал не только оказывается искренним признанием в любви к детективам золотого века Голливуда, но и выполняет главную задачу развлекательного зрелища — всеми силами и возможными приемами пытается публику удивить. Получилось ли это в итоге у «Шугара» — спорный вопрос, ответ на который у критиков из разных СМИ вышел диаметрально противоположным. В любом случае такое редкое для современного телевидения зрелище, превращающее избитый жанр во что-то совершенно новое, пропускать точно не стоит.

Оригинальное название: Sugar

Шоураннер: Марк Протосевич

Жанр: детектив

Трансляция: Apple TV+

Длительность: 8 серий по 35 минут

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Батист, Эми Райан, Деннис Буцикарис, Нэйт Корддри

Сериал «Шугар» (Sugar) выходит на Apple TV+