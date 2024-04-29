Председателем жюри ЗМКФ станет Александр Велединский, снявший фильм «Географ глобус пропил»

Забайкальский международный кинофестиваль в 11-й раз пройдёт в Чите и районах края с 30 мая по 2 июня.

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Александр Велединский родился в 1959 году в городе Горьком, который сейчас называется Нижним Новгородом. Учился в Горьковском политехническом институте по специализации «Электрооборудование судов». в 1993 году поступил на Высшие курсы сценаристов, которые окончил в 1995 году.

Первым фильмом Велединского стала 18-минутная картина «Анфан Террибль», получившая специальный диплом жюри фестиваля «Святая Анна-95».

В 2000 году он стал соавтором сценария телесериала «Дальнобойщики».

Фильм Александра Велединского «Ты, да я, да мы с тобой» с Сергеем Маковецким получил в Нью-Йорке главный приз за лучший дебют.

В 2003 году стал соавтором фильма «Бригада»

В 2013 году фильм «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова получил Главный приз XXIV Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Картину признали лучшим фильмом 2013 года Российской академией киноискусств «Ника».

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