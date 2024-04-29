Жюри 77-го Каннского кинофестиваля возглавит Грета Гервиг

Каннский международный кинофестиваль объявил состав жюри своего главного конкурса. Команду рефери возглавит режиссер Грета Гервиг (США).

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Дебютировав в 2006 году в комедии Джо Сванберга "Лол" в качестве актрисы, с самого начала своей карьеры Грета Гервиг участвовала в многочисленных проектах в качестве сценариста. Она стала соавтором сценариев "Ханна берет высоту" (2007) и "Ночи и выходные" (2008), где выступила и сорежиссером, затем последовали фильмы "Милая Фрэнсис" (2012), "Госпожа Америка" (2015) и, конечно же, нашумевшая "Барби" (в соавторстве с Ноа Баумбахом).

Первая ее самостоятельная режиссерская работа - драма взросления "Леди Берд" (2017) - получила пять номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру. В своем втором фильме Грета Гервиг взяла за основу классику американской литературы - роман Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". Ее последний по времени фильм "Барби", мировой культурный феномен и самый громкий хит 2023 года, сделал Грету Гервиг первым режиссером в истории кино, преодолевшим отметку в миллиард долларов по кассовым сборам.

В состав жюри 77-го Каннского фестиваля войдут также турецкий сценарист и фотограф Эбру Джейлан, американская актриса Лили Гладстон, французская актриса Ева Грин, ливанский режиссер и сценарист Надин Лабаки, испанский режиссер и сценарист Хуан Антонио Байона, итальянский актер Пьерфрансиско Фавино, японский режиссер Хирокадзу Кореэда и французский актер Омар Си.

Фестиваль откроется 14 мая абсурдистской комедией Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду и Луи Гаррелем. Вердикты жюри будут обнародованы в субботу, 25 мая, на церемонии закрытия фестиваля.