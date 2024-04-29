Общие сборы мультфильмов «Кунг-фу Панда» превысили два миллиарда долларов

По итогам очередного уикенда сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» достигли отметки в $ 500 млн. Это произошло спустя полтора месяца проката — значительный вклад в общую кассу внесли китайские зрители.

Таким образом, общие сборы всей франшизы превысили отметку в $ 2 млрд. Это произошло спустя 16 лет после выхода первой части в 2008 году. Самой кассовой лентой в серии остаётся вторая часть, которая заработала $ 665 млн в мировом прокате. Меньше всего собрал квадриквел, однако по итогам проката лента наверняка обойдёт третий мультфильм.

Сборы мультфильмов серии «Кунг-фу Панда»

«Кунг-фу Панда» — $ 632 млн

«Кунг-фу Панда 2» — $ 665 млн

«Кунг-фу Панда 3» — $ 521 млн

«Кунг-фу Панда 4» — $ 503 млн.

Сейчас «Кунг-фу Панда» занимает седьмое место в списке самых кассовых анимационных франшиз в истории, уступая в том числе «Истории игрушек», «Холодному сердцу» и «Гадкому я».