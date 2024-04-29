Фильм «Сто лет тому вперед» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед", созданный по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева, вновь стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 174,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 25 по 28 апреля.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Работа над сценарием фильма "Сто лет тому вперед" шла три года. В картине сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Вторую строчку в рейтинге занял "Блиндаж" режиссера Марка Горобца, собрав 26,5 млн рублей. По сюжету два друга во время раскопок на полях сражений находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной. Понимая, что они обречены, герои принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни. Роли в картине исполнили Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина и другие.

На третьем месте - фильм "Неприличные гости" режиссера Гоги Мамаджаняна, который собрал 23,3 млн рублей. Это камерная комедия о супружеской паре, к которой однажды приходят соседи с неприличным предложением. Роли в картине исполнили Павел Прилучный, Екатерина Стулова, Максим Лагашкин, Владимир Сычев, Янина Студилина и Зепюр Прилучная-Брутян.